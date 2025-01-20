宛如阿修羅︱宮澤理惠17歲被母強迫拍全裸寫真　曾遭退婚患厭食症

由日本電影大師是枝裕和操刀的Netflix日劇《宛如阿修羅》由宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴及國村隼主演，剛上架獲得不錯的評價。不少香港觀眾所熟悉的宮澤理惠在劇中飾演丈夫離世後，與人夫有婚外情的「大姐」，而宮澤理惠的真實人生，比劇集更加精彩。

《宛如阿修羅》由宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴及國村隼主演。（Netflix）

現年51歲的宮澤理惠為日本荷蘭混血兒，11歲就被媽媽推往演藝圈發展，因清純精緻的美貌而獲得「寶礦力女郎」、「平成第一美少女」、「日版王祖賢」等稱號。可惜母親卻當宮澤理惠當成搖錢樹，為了令女兒爆紅，在宮澤理惠17歲時，母親安排她拍下全裸寫真集《Santa Fe》。寫真由攝影大師篠山紀信掌鏡，推出後立即大賣，更創下155萬本銷量的記錄，至今仍是日本史上最暢銷的寫真集之一。

宮澤理惠自12歲已經爆紅至今。（劇照）

宮澤理惠17歲被母親強迫拍全裸寫真。（網上圖片）

宮澤理惠拍攝全裸寫真後形象插水，在受負面聲音困擾時遇上知名相撲選手貴乃花，兩人火速墜入愛河，並在隔年宣佈訂婚。當時有傳播宮澤理惠母親因不想女兒退隱幕後而破壞兩人的婚事，導致最後無法順利步入教堂，更令女兒曾一度自殺兼患上厭食症。後來宮澤理惠到美國接受治療，並專注在演戲上，以演技來收服觀眾。

在保守的年代，宮澤理惠拍攝全裸寫真後形象插水，後來她靠實力派演技來收服觀眾。（IG圖片）

雖然情路坎坷，但宮澤理惠最後都覓得真愛。（IG圖片）

經歷情傷後，宮澤理惠於2009年下嫁企業家老公中井博之，兩人育有一個女兒，可惜婚姻卻維持不久，並在2012年分居。愛情路坎坷的宮澤理惠終於在2018年宣布於組合V6成員森田剛再婚，雖然男方比她年紀細6年，卻對宮澤理惠和女兒照顧得無微不至。