美國隊長4︱新美隊將重組復仇者聯盟　海陸空激戰紅巨人勝負未分

Marvel Studios熱血動作鉅製勁爆回歸，傳奇超級英雄美國隊長推出第四部個人電影《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America：Brave New World），「新任隊長」安東尼麥奇與「新任美國總統」夏里遜福捲入全球大戰危機，並將於2025年2月12日（三）搶先美國上映！上映前先為觀眾盤點5大必睇位，先睹為快！

《美國隊長4：勇敢新世界》將於2025年2月12日搶先美國上映！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

邁向《復仇者聯盟5》新篇章 預熱2026年影壇最大盛事

《美國隊長》系列一向是MCU最關鍵篇章，之前《美國隊長3：英雄內戰》就將美國隊長與鐵甲奇俠之矛盾，引領到《復仇者聯盟4》之復和。今次《美國隊長4：勇敢新世界》同樣對2026年上映之《復仇者聯盟5》有關鍵性影響，故事講及勞士總統（夏里遜福 飾）要求接任美國隊長身分的琛偉遜（安東尼麥奇 飾），重組復仇者聯盟。最後琛偉遜的決定，會否影響其後雷霆特攻隊的組成，與復仇者聯盟的去向？因此作為《復仇者聯盟5》之重要鋪陳，《美國隊長4》絕對不可或決！

《美國隊長4：勇敢新世界》劇情將對《復仇者聯盟5》有重大影響。（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

總統要求美國隊長重組復仇者聯盟。（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

《美國隊長》系列隨琛偉遜接任熱血回歸

在《復仇者聯盟：終局之戰》中，老去了的史提芬羅傑斯將美國隊長的盾牌交給琛偉遜，雖然琛曾經猶疑，但經過在劇集《飛隼與寒冬戰士》化解危機後，琛明白了美國隊長一職之重要性，亦終於在《美國隊長4：勇敢新世界》正式接任美國隊長重責！然而琛接任之後，即被捲入一場牽涉巨大邪惡陰謀的全球危機。繼承了系列的熱血刺激感，《美國隊長4》將再次喚醒觀眾對《美國隊長》系列的熱愛！

琛偉遜於《美國隊長4：勇敢新世界》正式接任為美國隊長。（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

琛偉遜於《美國隊長4：勇敢新世界》正式接任為美國隊長。（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

海陸空連場激戰 必看美國隊長 Vs Red Hulk 對戰

與上一任美國隊長不同，「前飛隼」琛偉遜有飛行的裝備，因此戰場也由地面發展到空中。在《美國隊長4：勇敢新世界》，更加上海中戰艦戰爭，讓電影爆發海陸空連場激戰！劇組以重金打造CGI特技，務求帶來最佳觀影感受，因此IMAX版本必屬影迷首選。此外，預告中亦見到美國隊長與勞士總統化身的Red Hulk對戰，琛偉遜以盾牌及戰翼，對抗暴怒下神力無比的Red Hulk，仍然打得不相上下，絕對是電影的必看重點場面！

新美國隊長將於電影中激戰紅巨人Red Hulk！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

新美國隊長將於電影中激戰紅巨人Red Hulk！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

五大角色成關鍵 夏里遜福飾勞士總統引爆影迷期待值

《美國隊長4：勇敢新世界》中，新美國隊長琛偉遜(安東尼麥奇 飾)當然至關重要，帶著全新戰翼及裝備，加上接下史提芬羅傑斯的盾牌，讓他戰力大增，足以抗衡全新敵人！至於能化身成Red Hulk的勞士總統(夏里遜福 飾)，能力就與變形俠醫相約，但就可以吸收能量來增強自己的力量。而且Red Hulk同樣有超乎常人的速度、自癒能力及防禦力，令他成為了最強對手！

此外，還有終極大奸角「The Leader」Samuel Sterns（Tim Blake Nelson 飾）、能在空間穿梭的「響尾蛇」Sidewinder（簡卡洛艾斯波西托 飾），及勞士總統之女兒Betty Ross（莉芙泰萊 飾）即將登場！

新美國隊長的周邊角色都對劇情至關重要！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

Marvel Studios主腦奇雲費治 開展MCU下個黃金十年

MCU奠定了超級英雄電影在影史上的地位，其中Marvel Studios主腦奇雲費治絕對是幕後英雄。對於《美國隊長4：勇敢新世界》，他深信必能引起粉絲的共鳴，全因它節奏快、令人興奮，而且對於Marvel電影來說相對貼地，甚至能與《美國隊長2》媲美。隨著羅拔唐尼歸隊，奇雲費治將帶領團隊開展下個MCU的黃金十年，為影迷帶來更精采的鉅製。除了有奇雲費治監製，《美國隊長4：勇敢新世界》還有曾執導《盧斯的秘密》的Julius Onah擔任導演，必能呈現出角色細緻感情，讓觀眾更有共鳴！

《美國隊長4：勇敢新世界》上映代表Marvel下一個黃金10年的開始！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

《美國隊長4：勇敢新世界》上映代表Marvel下一個黃金10年的開始！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）