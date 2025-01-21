金童｜張繼聰花兩年操肌等6年上畫　「刻苦鍛鍊好像跟自己作對」

久候多年，張繼聰花足幾年時間艱苦操肌拍攝的 《金童》，終於落實2025年強勢出擊。今日（21/1）更公開先導預告曝光，全身爆肌的張繼聰，再次展現人前。戲中阿聰飾演過氣天才拳手「金童」，為了今次演出無論戲內、戲外所下的苦功，足以夠料寫一本血淚史。阿聰透露已將整個艱辛的鍛鍊過程拍攝下來，稍後便會公開這輯有血有淚的紀錄片，讓大家知道「金童」之路如何鍊成。

張繼聰花足幾年時間艱苦操肌拍攝的 《金童》，終於落實2025年強勢出擊。（《金童》電影海報）

預告開首一幕又一幕拳擊訓練、擂台上連場激戰，爆肌上陣的阿聰，臉上戰績累累，有備而戰，儘管被對手擊倒，但仍憑着信念和堅持到最後，正如他在預告中所言：「邊個理由夠厚？就可以撐到最後！」

（《金童》電影劇照）

人生總會有任性的時候，阿聰這次的「任性」完全超出自己預算之內，他仍有不可置信的說：「現在回想起當日的自己，也覺得瘋狂。電影開拍前的一段漫長日子，已經開始給自己特訓，連出埠拍戲也有教練跟身，即使拍了一整個通宵戲，其他人在收工休息，我仍在不停訓練，無論飲食、體能上都給自己刻苦的鍛鍊，所做的一切都好像跟自己作對！為了這個《金童》角色，我真的可以去到很盡，盡到自己也不能相信！」

先導預告先爆金句對白︰「邊個理由夠厚？就可以撐到最後！」（《金童》預告截圖）

爆肌上陣的阿聰，臉上戰績累累，儘管被對手擊倒，但仍憑着信念和堅持到最後。（《金童》預告截圖）

阿聰甚至透露試過練到身體上所承受的痛楚，讓他感覺好像被人打了他一頓又一頓。但信念戰勝一切，正如電影想要帶出的訊息一樣「邊個理由夠厚？就可以撐到最後！」也正正是阿聰演活了《金童》的原因，及所要達到的另一個人生目標，為2025帶出個人正能量的第一彈，讓大家拭目以待。

在曾被譽為天才拳手的張力，因一場意外失去了自由。（《金童》電影劇照）

《金童》故事大綱

在十年前的拳擊界，張力（張繼聰 飾）是如日中天的「金童」，卻因一場意外失去了自由。十年後，他刑滿出獄，遇上他從未見面的親生兒子方圓。為了得到方圓母親的遺產，需要與方圓一起生活。張力面臨生活困境與情感糾葛，令他的生活再次翻轉。在父子間的矛盾與和解中，張力逐漸找到自己的使命，面對過去在擂台上的陰影，決意再次重拾拳擊夢想，並努力成為兒子的榜樣...