單身即地獄4︱盤點5位韓國男神　有Fit爆前海軍仲有人演過陸劇？

韓國人氣戀愛真人騷《單身即地獄》第四季日前終於回歸，上架後旋即登上香港熱播榜排行榜冠軍位置。節目邀請6女5男於9天8夜中在「地獄島」體驗戀愛生活兼尋覓真愛，所有參加者除了樣貌出眾，更擁有Fit爆身材，以下就為大家介紹5位男神。



韓國戀愛真人騷《單身即地獄4》日前於Netflix啟播！（《單身即地獄4》劇照）

陸俊諝 （IG：6dory）

現年28歲的陸俊諝高大威猛，擁有爆肌身形，性格寡言，外表冷酷，但性格溫柔。他曾隸屬韓國海軍水中爆破中隊（UDT），並於2021年參與拍攝韓國軍事實境節目《鋼鐵部隊》，又於韓劇《Sweet Home 2》扮演部隊下士角色，現時是一位藝術家。

陸俊諝曾隸屬韓國海軍水中爆破中隊（UDT）。（IG圖片）

擁有爆肌身形。（IG圖片）

現時係一位藝術家。（IG圖片）

金淨洙（IG：@justsoo_it）

金淨洙今年34歲，經營5間咖啡及烘焙店。聲音低沉的金淨洙給人成熟穩重的感覺，在自我介紹時，表示男人以事業為重，更表示如果做其女友或妻子，將會衣食無憂，還有親自管接送。

金淨洙經營5間咖啡及烘焙店。（IG圖片）

金淨洙經營5間咖啡及烘焙店。（IG圖片）

金泰煥（IG：keemtehwan）

身高擁有1米87的金泰煥33歲，自稱缺點是戀愛大過天，更自戀地表示：「比起工作更重視愛情，如果與女朋友有爭執，看到我的樣子，沒可能生氣……」。金泰煥模特兒出身，曾經拍攝韓國BL劇《現正上課中》及內地劇集《我的奇妙男友》。

金泰煥身高擁有1米87。（IG圖片）

非常自戀。（IG圖片）

鞠同鎬（IG：donghokook）

鞠同鎬現職會計師，畢業於是韓國三大學府之一的高麗大學。被問到有何優點時，鞠同鎬表示雙眼能放電及自信爆棚，不過他指自己比較悲觀，所以希望在《單身即地獄4》認識體貼、積極、樂觀，喜歡笑的女生。

鞠同鎬現職會計師，畢業於是韓國三大學府之一的高麗大學。（IG圖片）

鞠同鎬希望能認識體貼、積極、樂觀，喜歡笑的女生。（IG圖片）

張泰晤（IG：@tachyonproject）

現年30歲的張泰晤是一名演員，曾經參演韓劇《太宗李芳遠》、《秘密的男人》等，IG最終人數高達71萬，是5為男參加者中知名度最高的。他在節目中表現出真誠、爽快、直率的新歌，不過顯然不是每個人都接受這一點。

張泰晤知名度最高。（IG圖片）

張泰晤是一位演員。（IG圖片）