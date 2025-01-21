米奇17號︱羅拔柏迪臣韓宣傳新戲　童真爆發請奉俊昊教派心手勢

荷里活科幻荒誕喜劇《米奇17號》（Mickey 17），由曾經憑《上流寄生族》橫掃奧斯卡金像獎的韓國導演奉俊昊執導，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、麥克雷法路（Mark Ruffalo）、Toni Collette、Naomi Ackie及韓裔演員Steven Yuen等主演。

奉俊昊曾經憑《上流寄生族》橫掃奧斯卡金像獎。（Getty Image）

奉俊昊執導新作《米奇17號》由羅拔柏迪臣主演。（《米奇17號》電影劇照）

奉俊昊執導新作《米奇17號》由羅拔柏迪臣主演。（《米奇17號》電影劇照）

《米奇17號》亦由麥克雷法路及Toni Collette等主演。（《米奇17號》電影劇照）

《米奇17號》劇情講述羅拔柏迪臣飾演的米奇，以「消耗者」的身份踏上一趟發掘可居住外星的殖民旅程，途中不斷經歷死亡與重生，透過荒誕科幻的劇情探索生死、身份、關係、階級政治等多元議題，為奉俊昊繼《上流寄生族》後一部幽默而超乎想像的傑作！

羅拔柏迪臣飾演的米奇，以「消耗者」的身份踏上一趟發掘可居住外星的殖民旅程。（《米奇17號》電影劇照）

羅拔柏迪臣飾演的米奇，以「消耗者」的身份踏上一趟發掘可居住外星的殖民旅程。（《米奇17號》電影劇照）

羅拔柏迪臣飾演的米奇，在旅程途中不斷經歷死亡與重生。（《米奇17號》電影劇照）

羅拔柏迪臣飾演的米奇，在旅程途中不斷經歷死亡與重生。（《米奇17號》電影劇照）

《米奇17號》昨日（20日）在韓國舉行宣傳記者會，奉俊昊與羅拔柏迪臣一同現身，啟動電影宣傳並與傳媒對談。羅拔柏迪臣在韓國一直以偶像系列作《吸血新世紀》（Twilight）聞名，罕有來到韓國宣傳新作，受到大批影迷歡迎！

奉俊昊與羅拔柏迪臣抵韓國，啟動《米奇17號》的宣傳並與傳媒對談。（視覺中國）

奉俊昊與羅拔柏迪臣抵韓國，啟動《米奇17號》的宣傳並與傳媒對談。（視覺中國）

奉俊昊與羅拔柏迪臣抵韓國，啟動《米奇17號》的宣傳並與傳媒對談。（視覺中國）

奉俊昊與羅拔柏迪臣抵韓國，啟動《米奇17號》的宣傳並與傳媒對談。（視覺中國）

羅拔柏迪臣與奉俊昊讓傳聞拍攝合照時，更入鄉隨俗，主動請奉俊昊教自己派心心，更流露出童真又怕醜的一面，略帶生澀僵硬地與奉俊昊「合心心」，旋即令現場鎂光燈狂閃，成為記者會高潮一刻！

羅拔柏迪臣展現童真又怕醜的一面，略帶生澀僵硬地請奉俊昊教他「派心」手勢！（視覺中國）