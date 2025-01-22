宛如阿修羅︱氣質影后蒼井優加盟　曾被揭反差面貌每日狂隊兩包煙

Netflix最新上架日本劇集《宛如阿修羅》，由宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴及國村隼主演，劇情改編自日本才女小說家兼劇作家向田邦子的同名作品，曾被多次搬上舞台、拍成電視劇及電影，是次則由日本電影大師是枝裕和操刀，拍成長達七集的電視影集。

Netflix最新日劇《宛如阿修羅》，由是枝裕和執導，宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴及國村隼主演。（《宛如阿修羅》劇集劇照）

影后蒼井優為《宛如阿修羅》劇情中的三家姐，是四姊妹中唯一的「剩女」，飽受乾涸的感情生活煎熬。（《宛如阿修羅》劇集劇照）

蒼井優的銀幕形象非常清純。(itoh-c_com)

蒼井優的銀幕形象非常清純。（電影劇照）

蒼井優的銀幕形象非常清純。（電影劇照）

在影后宮澤理惠外，亞洲影后蒼井優參演亦成為陣容亮點之一，蒼井優首度與是枝裕和合作，在劇情中飾演四姊妹中唯一的「剩女」，飽受乾涸的感情生活煎熬，但卻非常關心父母家人關係。蒼井優曾多次奪得日本電影金像獎「優秀助演女優賞」，亦是日本電影學院獎、橫濱電影節、大阪電影獎及亞洲電影大奬的「最佳女主角」得主，其中《東京家族》、《間諜之妻》等作品均為香港觀眾熟知。

《東京家族》為蒼井優代表作品之一。（《東京家族》電影劇照）

現年39歲的蒼井優，自小學時期已經開始接拍廣告，2001年更以16歲之齡參演名導岩井俊二作品《青春電幻物語》，憑演出一舉成名！蒼井優此後於電影及電視劇雙棲發展，《花與愛麗絲》、《電影情人夢》及《漫長的告別》等均為其代表作品，在演出中展現沉穩、質樸無華的演技，被受日本以至亞洲觀眾青睞，亦被日本觀眾封為銀幕氣質女神。

蒼井優曾演出岩井俊二的電影《花與愛麗絲》，榮獲第14屆日本電影專業大獎（日プロ大賞）最佳女主角。（電影截圖）

婚前多段緋聞被封「心機魔女」

蒼井優於2019年結婚，丈夫為年長9年的喜劇演員山里亮太，被外界認為是「美女與野獸」的組合。蒼井優結婚前曾有多段緋聞情緣，感情對象多籮籮，更全數為男神級圈內人！包括與偶像男團V6成員森田剛拍拖；分手後戀上年長11年的演員鈴木浩介，更被指是鈴木浩介與交往五年、曾有婚約的女友藤谷美紀之間的第三者，成為二人分手的導火線。

蒼井優曾與偶像男團V6成員森田剛拍拖。（@GoMorita_JP/Twitter圖片）

蒼井優與鈴木拍拖期間，亦被日媒發與演員堤真一親䁥互動，被外界認為相當花心；蒼井優與鈴木拍拖一年後分手，一個月後卻被揭主動追求三浦春馬。蒼井優婚前多段緋聞情緣，讓她被日媒劣評為「心機魔女」，與銀幕脫俗清秀的形象反差甚大。

蒼井優亦被指曾主動追求已故演員三浦春馬。（劇照）

每日狂隊兩包煙

蒼井優作為銀幕質氣女神，在精彩的緋聞情緣外，亦曾被日媒踢爆私下面貌！日本媒體曾經報道，原來蒼井優是圈中出名的「老煙剷」，更有片場工作人員爆料，透露蒼井優每日起碼狂隊兩包煙，看來煙癮相當誇張！