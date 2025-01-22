美聲歌后：瑪麗亞︱安祖蓮娜祖莉特訓七個月　破格首度大展歌喉

由安樂影片榮譽發行，榮獲威尼斯影展主競賽金獅獎及金球獎影后提名，由奧斯卡金像得主安祖蓮娜祖莉 (Angelina Jolie) 主演，講述20世紀最具傳奇色彩的歌劇女高音瑪麗亞卡拉絲 (Maria Callas) 璀璨奪目的一生。電影《美聲歌后：瑪麗亞》將於2月20日在香港正式上映！

安祖蓮娜祖莉新作《美聲歌后：瑪麗亞》，講述20世紀最具傳奇色彩的歌劇女高音瑪麗亞卡拉絲 (Maria Callas) 璀璨奪目的一生。（《美聲歌后：瑪麗亞》電影劇照）

安祖蓮娜祖莉新作《美聲歌后：瑪麗亞》將於2月20日在香港正式上映！（《美聲歌后：瑪麗亞》電影劇照）

安祖蓮娜祖莉新作《美聲歌后：瑪麗亞》將於2月20日在香港正式上映！（《美聲歌后：瑪麗亞》電影劇照）

安祖蓮娜祖莉特訓七個月 首度於人前大展歌喉

安祖蓮娜祖莉於新作《美聲歌后：瑪麗亞》完美演繹20世紀美國籍希臘歌劇女高音瑪麗亞卡拉絲，瑪麗亞推動了復興50年代意大利美聲歌劇唱法，更被支持者稱為 “La Divina” (即「女神」) ，一直被認為是歷史上最具影響力的女高音之一。本片有不少歌劇場面，安祖蓮娜更為練習歌劇技巧特訓七個月！

安祖蓮娜祖莉於新作《美聲歌后：瑪麗亞》完美演繹20世紀美國籍希臘歌劇女高音瑪麗亞卡拉絲，被認為是歷史上最具影響力的女高音之一。（《美聲歌后：瑪麗亞》電影劇照）

安祖蓮娜曾於威尼斯影展首映後表示，自己從未於人前唱歌，因此感到非常緊張。而本片導演柏保羅賴尼因 (Pablo Larraín) 為了讓她拍攝唱歌戲份時更有自信，在安排練習場地亦充滿心思——從最初一個容納數人的練習房開始，逐步擴大練習場地的規模，直至到意大利斯卡拉歌劇院拍攝，讓安祖蓮娜成功突破自己。

為演出歌劇場面，安祖蓮娜更為練習歌劇技巧特訓七個月！（《美聲歌后：瑪麗亞》電影劇照）

《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》《史賓沙》「傳奇女性三部曲」最終章

對於香港影迷來說，導演柏保羅賴尼因較為人熟悉的作品為「傳奇女性三部曲」，首兩部女性人物均與社會時代有莫大關係，然而第三部卻筆鋒一轉，聚焦於女歌唱家。導演向公眾解釋，自己從小便與家人一起到聖地牙哥歌劇院觀看演出，回程後母親為了讓他體驗更完美的表演，就會在家中播放瑪麗亞的歌劇。

安祖蓮娜祖莉新作《美聲歌后：瑪麗亞》為導演柏保羅賴尼的「傳奇女性三部曲」終章作品。（《美聲歌后：瑪麗亞》電影劇照）

導演從小就受到瑪麗亞的薰陶，因此對其生活產生了好奇，在拍攝《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》和《史賓沙》後，認為三部曲需要迎來一個合適的結尾。《美聲歌后：瑪麗亞》不單是導演第一部關於藝術家的電影，更創造了一種不同的氛圍，使他與角色和故事聯繫起來。

（《美聲歌后：瑪麗亞》電影劇照）

（《美聲歌后：瑪麗亞》電影劇照）

（《美聲歌后：瑪麗亞》電影劇照）