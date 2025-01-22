祥賭必贏｜邱士縉吳家忻見偶像蔡卓妍　朱栢康扮韓仔︰厚粉有魅力

蛇年賀歲電影《祥賭必贏》，除了兩位主角蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰，還有朱栢康、Kayan9896（吳家忻）及Stanley（ 邱士縉）主演，三位都是第一次拍賀歲片，感覺是演員生涯上一次成就解鎖，而Kayan9896及Stanley更以半個粉絲身份，同阿Sa合作，心情又有冇特別緊張？



朱栢康、Kayan9896（吳家忻）及Stanley（ 邱士縉）主演，三位都是第一次拍賀歲片，感覺是演員生涯上一次成就解鎖。（陳順禎 攝）

提到拍賀歲片，今次亦是朱栢康第一次，覺得絕對是人生解鎖。「你可以參與賀歲片，其實是讓廣大觀眾知道，這些演員有些少知名度，好像突然變成一個明星。」Kayan都覺得是成就解鎖，因為從小到大都會看賀歲片，而今次又可以跟很多前輩合作，有種溫暖感。而Stanley更有感受，因為自細新年其中一個活動，就是一家大小去看賀歲片。「新年期間即使不到戲院，電視也會重播《家有囍事》，基本上一定不停翻看賀歲片，所以都很榮幸可以參與其中。」

阿Sa在戲中是一位嗜賭的病態賭徒。（《祥賭必贏》劇照）

演喜劇就係要「焗蟹」

三位之中，以朱栢康演戲經驗最多，特別是喜劇，而他對演喜劇的心得就有一個，就係要演到「焗蟹」咁。「我不時都說，演喜劇自己都唔笑，觀眾就更加唔會笑。如果我們不保持那種快要笑、快要笑、快忍不著那種感覺，演出來就不會好看，那個喜劇會沒有生命。我們甚至千萬不要殺掉那隻『蟹』，殺掉便沒有了。」

朱栢康︰「演喜劇自己都唔笑，觀眾就更加唔會笑。如果我們不保持那種快要笑、快要笑、快忍不著那種感覺，演出來就不會好看。」（陳順禎 攝）

而作為後輩的Kayan，最有效的忍住方法就係笑到飽先埋位。「我係忍唔到笑，一笑唯有道歉，對不起又是我！下次不會再笑了……重複3、4次，你就做到忍著，或者勉強地不笑下完成拍攝。」而Stanley就唔係忍唔到笑，係忍唔住要去偷望正在拍甚麼？現場這麼好笑呢？「未到自己的戲份，一般會在旁休息，但聽到現場傳來大笑聲，自己都忍不住要過去看，然後問︰『咩事？咩事？』結果全套戲我就長期地問︰『咩事？咩事？』

Stanley竹戰阿Sa

Stanley跟阿Sa合作之前，有幸一起打過麻雀，所以相對上沒那麼緊張︰「例如有些肢體接觸，可能我會捉實她的頭叫她清醒點，我都要夠膽量去做。」至於麻雀檯上的天后，跟台上的天后比，Stanley又唔覺好大分別︰「又覺得差距沒那樣大，因為她在我的印象中也是很可愛，私下打麻雀又不是粗粗魯魯，只是手勢比較熟練，砌牌很快。」

Stanley有跟阿Sa打麻雀︰「又覺得差距沒那樣大，因為她在我的印象中也是很可愛，私下打麻雀又不是粗粗魯魯，只是手勢比較熟練，砌牌很快。」（陳順禎 攝）

Stanley邱士縉第二次登上大銀幕演出，與阿Sa蔡卓妍飾演姊弟，有不少鬥演技的機會！（《祥賭必贏》電影劇照）

至於兩位又是否Twins的粉絲，甚至叫童年回憶？Stanley︰「其實她每一首，好像『插班生甲……』隨便唱也唱得到，像早前在香港開演唱會，首首都識，因為童年時唱卡啦OK，一定唱過。」至於1998年出世的Kayan，對於2001年出道的Twins，實在是她心目中的永恆兒歌。「我唔敢對住阿Sa講，我細細個就聽你唱歌，但我記得小時候問過媽媽︰『媽媽，Twins係咪真係孖生？』所以我走進片場見到阿Sa，是立即想起這些事。」此時朱栢康暗跣Kayan︰「即有點像我們看到汪明荃阿姐咁樣？」Kayan此刻接不住，還猛點頭說是。清醒過來才澄清︰「你不要陷害我，你想我死嗎？」

1998年出世的Kayan，對於2001年出道的Twins，實在是她心目中的永恆兒歌。（陳順禎 攝）

Stanley邱士縉亦與Kayan9896合演情侶。（《祥賭必贏》電影劇照）

朱栢康做一次Oppa

朱栢康在戲中是飾演反派，但反派得來又相當姿整，因為他是中韓混血兒，形象要效法韓星Oppa。「起初我接到劇本的時候，導演有給我一些參考，我說既然你都設定這個角色是個 Oppa，最好笑是否給我一個Oppa髮型？還有要很厚妝。而不少朋友見到這張海報，都私訊我︰『海報為甚麼令你變成這樣？』我要急急解釋是角色需要。」

朱栢康在戲中中韓混血兒。「既然你都設定這個角色是個 Oppa，最好笑是否給我一個Oppa髮型？」（陳順禎 攝）

這就是朱栢康口中的厚粉，但不可以是一種好噁心，要散發出某些男人魅力的造型。（《祥賭必贏》宣傳圖）

要化厚妝唔難，但要化到搞笑得來有美感，真的有美妝效果才是最難︰「 我認為最難的是，我要讓觀眾清楚見到我很厚粉，但他出來不可以是一種好噁心，他一定要散發出某些男人魅力，否則在戲中無理由可以迷到Kayan這個女仔。而演繹上，我都冇辦法法演繹一個韓國人，於是想到一些很虛構的韓式演技，那些裝有型，嘴巴常常好像想罵人的狀態，用這些方法去令角色跟韓國有多些關係。」