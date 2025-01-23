市道低迷締造都市傳說級電影解鎖良機　古天樂三套戲等到頸都長

香港電影於2024年經歷大起大落的一年，雖然由《九龍城寨之圍城》及《破．地獄》先後締造破億票房奇蹟，然而戲院執笠潮持續、古天樂近日亦表示今年開戲比此前更困難，令本地電影業如田啟文今日（23日）受訪所言「由嚴冬進入冰河」。2025年開戲前景未明，然而亦造就機會讓一眾壓軸香港電影分批上映，當中包括日前宣布上映的《金童》及《阿龍》，觀眾終於能夠一睹期待多年的匠心製作。

《九龍城寨之圍城》去年締造破億票房奇蹟！（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

仍在熱映中的《破．地獄》票房破盡紀錄。（《破地獄》劇照）

去年戲院執笠潮持續。（網站圖片）

2025年成為「都市傳說級」電影解鎖年，由張繼聰爆肌上陣的拳擊電影《金童》釋出先導告；鄭中基自導自演作品《阿龍》宣布4月上映；由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝及任賢齊的犯罪動作電影《風林火山》，去年底已剪畢送審，亦預計在3月正式上映。

張繼聰爆肌上陣的拳擊電影《金童》早前釋出先導告。（《金童》電影劇照）

鄭中基自導自演作品《阿龍》宣布4月上映。（《阿龍》劇照）

《風林火山》去年底已剪畢送審，預計在3月正式上映。（《風林火山》劇照）

在三部鐵定上映的壓軸誠意之作外，多部港產片亦有望今年解鎖上映，以下將盤點七部尚未上映的「都市傳說級」電影，其中不乏巨星鉅製，更有潛力破億作品！

《尋秦記》

由天下一投資拍攝的《尋秦記》電影版，由古天樂、林峯、宣萱、雪兒及郭羨妮等劇集原班人馬主演，自宣布開拍後並有傳秘密完成後，《尋栔記》秦《尋秦記》曾於2022年3月釋出一段44秒預告片段，然而到目前為止仍未宣布上映日期，相信今年或有望解鎖，甚至成為本年度的票房奇蹟！

《尋秦記》電影版由古天樂、林峯、宣萱、雪兒及郭羨妮等劇集原班人馬主演。（《尋秦記》劇照）

TVB甘草演員黃文標都有現身電影版。（《尋秦記》劇照）

古天樂與林峯在《九龍城寨之圍城》合體演出大受好評，未知會否成為《尋秦記》解鎖好時機？（《尋秦記》劇照）

《誰變走了大佛》

另一部由古天樂主演的「都市傳說級」電影《誰變走了大佛》，由《葉問》系列導演葉偉信執導，古天樂領銜主演，電影在2023年推出先導預告片後，一直未有正式上映日期。《誰變走了大佛》作為古天樂繼金像封帝作品《殺破狼．貪狼》後，再度與葉偉信合作的鉅製，令人引頸以盼，相信有望今年正式解鎖面世！

《誰變走了大佛》是另一部由古天樂主演的「都市傳說級」電影！（《誰變走了大佛》電影海報）

《誰變走了大佛》是另一部由古天樂主演的「都市傳說級」電影！（《誰變走了大佛》電影海報）

《送院途中》

在動作片以外，古天樂亦有尚未上映的劇情片作品有望解鎖。卓韻芝執導的《送院途中》，由古天樂、袁澧林、游學修等主演，電影2021年完成拍攝，曾於2023年中一度在香港國際電影節播映，2024年11月在東京舉行首映，但一直未宣布香港上映日期，或許2025年亦為解鎖的絕佳機會！

在動作片以外，古天樂亦有劇情片《送院途中》有望解鎖。（《送院途中》電影劇照）

《神秘寶藏》

由鄭中基與陳嘉上合導，並與黃子華、陳法拉合演的穿越作品《神秘寶藏》，以海盜張保仔為故藍本改編，於2014年拍攝完成，原定於2015年底上映，及後宣布延至2017年9月，然而10年來一直未見蹤影，讓子華神的影迷粉絲等到頸都長！黃子華近年憑《飯戲攻心》、《毒舌大狀》及仍在熱映中的《破．地獄》屢創票房奇蹟，相信憑黃子華的叫座力，如《神秘寶藏》於2025年上映，或許有望破億！

《神秘寶藏》由黃子華、鄭中基、陳法拉合演。（《神秘寶藏》劇照）

憑黃子華近年的叫座力，《神秘寶藏》有望破億！（《神秘寶藏》劇照）

《八個女人一台戲》

由關錦鵬執導，鄭秀文、梁詠琪、趙雅芝、周家怡、商天娥及白百何主演電影《八個女人一台戲》，曾於2018年在海外電影節上映、2019年及2021年亦在香港國際電影節放映個別場次，然而一直未有公開上映。關錦鵬自2005年《長恨歌》後一直未有作品在香港盛大上映，或許《八個女人一台戲》有望在今年解鎖上映。