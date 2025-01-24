射鵰英雄傳︱票房未上映已率先破億　勢必統領賀歲檔摙贏周潤發

改編自金庸武俠名著小說的電影《射鵰英雄傳：俠之大者》，由徐克執導，內地演員肖戰、莊達菲、胡軍、梁家輝等主演。日前電影推出首條預告片，並定檔於明年農曆年初一賀歲檔期上映，香港日前亦宣布將會在1月29日同步上映！

《射鵰英雄傳：俠之大者》由徐克執導，內地演員肖戰、莊達菲、胡軍、梁家輝等主演。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

目前內地將有六部焦點賀歲作品，其中《封神第二部：戰火西岐》不論製作規模或期待程度，均與《射鵰英雄傳：俠之大者》相若，而《蛟龍行動》、周潤發主演的《唐探1900》、《哪吒之魔童鬧海》及《熊出沒：重啟未來》亦各自為上映造勢。

《封神第二部：戰火西岐》不論製作規模或期待程度，均與《射鵰英雄傳：俠之大者》相若。（《封神第二部：戰火西岐》劇照）

周潤發主演的《唐探1900》亦是賀歲片之一。（《唐探1900》海報）

改編金庸小說的影視作品向來在華語影壇極受歡迎，加上由武俠片大師級導演徐克著手改編執導，令觀眾信心與期待程度大增！距離《射鵰英雄傳：俠之大者》開畫尚有一星期，電影票房竟未上映已在內地突破一億元大關，單計首日年初一當日的預售額，已高達1億1600萬元人民幣，成為一眾賀歲片龍頭！

《射鵰英雄傳：俠之大者》未上映已在內地突破一億元大關！（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

目前賀歲預售榜上，《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》及《封神第二部：戰火西岐》各有超過6000萬元預售票房，比《射鵰英雄傳：俠之大者》1億9600萬元的總預售額少近一半，相信隨日漸逼近賀歲檔，勢必統領賀歲票房榜龍頭寶座，進一步拉開距離，比周潤發在內地更有叫座能力！