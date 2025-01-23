奧斯卡2025提名名單｜狄美摩亞首爭影后　與跨性別女星競逐創歷史

《第97屆奧斯卡金像獎》於香港時間今晚（23/1）公布提名名單，電影《毒王女人夢》（Emilia Pérez）共獲13個提名，是今屆之冠，但未能跟《鐵達尼號》（Titanic）、《彗星美人》（All About Eve）及《星聲夢裡人》(La La Land)14個提名齊名。至於在早前舉行的金球獎，奪得影后及影帝的狄美摩亞（Demi Moore）艾哲倫保迪（Adrian Brody）都順利入圍。頒獎典禮將於當地時間3月2日晚上，即香港時間3月3日早上舉行。

狄美摩亞憑《完美物質》，早前在金球獎拿下喜劇或音樂劇類最佳女主角（Getty）

《完美物質》內的狄美摩亞有突破性演出。（《完美物質》劇照）

今年奧斯卡的投票期，原定由1月8日開始到1月12日結束，但由於受到加州南部山火的影響，截止日期延長，而公布提名的日子亦延至今日。早前在金球獎，憑話題作《完美的物質》（The Substance）於音樂及喜劇類上，首獲影后殊榮的狄美摩亞，順利入圍最佳女主角，這亦是她入行40年來第一次。至於另一位於戲劇類奪影后的巴西女星Fernanda Torres，亦憑電影《I'm Still Here》同時入圍，二人將要一分高下。

艾哲倫保迪早前已經憑《粗獷派建築師》贏得金球影帝。（圖片來源：IMDB）

至於影帝方面，同樣於金球獎憑《粗獷派建築師》（The Brutalist）成為戲劇類影帝的艾哲倫保迪（Adrian Brody），亦順利入圍奧斯卡最佳男主角，而艾哲倫，早於23年前憑《鋼琴戰曲》（The Pianist）首度封帝。至於金球獎音樂及喜劇類，憑《A Different Man》封帝的「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan），就以另一作品，諷刺現任美國總統特朗普（Donald Trump）的作品《飛黃騰達》（The Apprentice）爭奪影帝。

西班牙跨性別女星Karla Sofía Gascón，首度提名最佳女主角，創下奧斯卡歷史。（《毒王女人夢》劇照）

而今屆的提名王，是來自法國，以13項提名領先對手的《毒王女人夢》（Emilia Pérez），除入圍最佳國際電影，戲中主角西班牙跨性別女星Karla Sofía Gascón，亦首度提名最佳女主角，創下奧斯卡歷史。

《第97屆奧斯卡》部分提名名單︰

最佳電影

《沙丘瀚戰：第二章》

《完美物質》

《毒王女人夢》

《阿諾拉》

《粗獷派建築師》

《搖滾詩人：未知的傳奇》

《教宗選戰》

《魔法壞女巫》

《I'm Still Here》

《Nickel Boys》

最佳男主角

艾哲倫保迪《粗獷派建築師》

添麥菲查洛美《搖滾詩人：未知的傳奇》

施巴斯坦史丹《飛黃騰達》

賴夫費恩斯《教宗選戰》

Colman Domingo 《Sing Sing》

最佳女主角

狄美摩亞《完美物質》

Karla Sofía Gascón《毒王女人夢》

Cynthia Erivo《魔法壞女巫》

Mikey Madison《阿諾拉》

Fernanda Torres《I'm Still Here》

最佳男配角

愛德華諾頓《搖滾詩人：未知的傳奇》

佳皮雅斯《粗獷派建築師》

Yura Borisov《阿諾拉》

Kieran Culkin《深痛導賞團》

Jeremy Strong《飛黃騰達》

最佳女配角

素兒莎丹娜《毒王女人夢》

Monica Barbaro《搖滾詩人：未知的傳奇》

Ariana Grande《魔法壞女巫》

Felicity Jones《粗獷派建築師》

Isabella Rossellini《教宗選戰》

最佳導演

Coralie Fargeat《完美物質》

Brady Corbet《粗獷派建築師》

Sean Baker《阿諾拉》

占士曼高《搖滾詩人：未知的傳奇》

Jacques Audiard《毒王女人夢》

最佳動畫

《玩轉腦朋友2》

《荒野機械人》

《貓貓的奇幻漂流》

《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》

《Memoir of a Snail》