射鵰英雄傳｜預售額破2億持續上升　成中國影史預售票房前12名

由導演徐克、內地男星肖戰、女星莊達菲主演的電影《射鵰英雄傳：俠之大者》即將在大年初一正式上映，而香港亦同步上映。電影未上映前已經獲得高度關注，目前預售額已破2億人民幣，遙遙領先其他賀歲片，更成為中國影史預售票房的前十二名，相當厲害。

《射鵰英雄傳：俠之大者》即將在大年初一正式上映。（《射鵰英雄傳：俠之大者》微博圖片）

賀歲檔影片競爭激烈，包括有周潤發主演的《唐探1900》、張涵予主演的《蛟龍行動》、費翔主演的《封神第二部：戰火西岐》，還有動畫片《哪吒之魔童鬧海》、《熊出沒：重啟末來》，但《射鵰英雄傳：俠之大者》的起勢似乎最為強勁，目前預售額已破2.02億人民幣，而且還在上升中，有望成為今年賀歲片冠軍。

《射鵰英雄傳：俠之大者》遙遙領先。（微博圖片）

而《射》預售額如此高，亦成為中國影史預售票房的前十二名，第一名是2021年上映的《唐人街探案3》（預售總票房10.28億人民幣〉、第二名是《復仇者聯盟4:終局之戰》（預售總票房7.74億人民幣）、第三名是《長津湖之水門橋》（預售總票房4.22億人民幣》，《射》雖然排在第十二名，但同排名的則有《瘋狂的外星人》（預售總票房2.02億人民幣）及《熱辣滾燙》（預售總票房2.02億人民幣），而《射》預售票房還持續上升，相信排名成績會更進一步。

肖戰高人氣加持。（《射鵰英雄傳：俠之大者》微博圖片）