亞洲電影大奬︱洪金寶任評審主席　望挑戰文藝愛情片突破生涯唯一

第十八屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於3月16日（星期五）在西九文化區戲曲中心隆重舉行。今年很榮幸邀請到香港影壇的「大哥大」洪金寶導演擔任評審主席。作為動作電影的先驅，洪金寶導演的創作生涯橫跨五十餘年，為香港電影乃至全球電影舞台帶來了無數經典作品。他曾於第5屆亞洲電影大獎憑《葉問2》獲最佳男配角獎，並在第16屆亞洲電影大獎榮獲終身成就獎。今年再度重返亞洲電影大獎舞台，他表示十分榮幸，很高興有機會與一眾亞洲電影人及觀眾見面。

洪金寶擔任第18屆亞洲電影大獎評審團主席。（資料圖片）

洪金寶從10歲開始師從京劇大師于占元，為「七小福」的大師兄，打下扎實的京劇與武術功底。1977年，他憑自導自演的《三德和尚與舂米六》開啟導演生涯，隨後推出的《肥龍過江》和《贊先生與找錢華》，將功夫與喜劇巧妙融合，開創了香港動作喜劇的新類型，對後來電影創作產生深遠影響。

此外，洪金寶製作並參與了多部膾炙人口的作品，包括開創靈幻功夫片潮流的《鬼打鬼》，以及風靡一時的「福星系列」。他參與的經典作品還包括《殭屍先生》，至今仍深受影迷喜愛。洪金寶更曾進軍國際市場，主演美國電視劇《過江龍》（Martial Law），向全球觀眾展現了他的武術才華；回歸香港後，他在《殺破狼》《葉問》等多部動作電影中擔任武術指導，持續以出色創作活躍於影壇。

洪金寶數十年來潛心拍攝香港動作電影，影響極為深遠。（資料圖片）

評審基準：坦率評價，互相交流

作為第十八屆亞洲電影大獎的評審主席，洪金寶分享了他對評審工作的看法和基準。他坦言：「電影欣賞是一件非常主觀的事情，每個人都有自己的感受和看法。所以我在評審時，會很坦白地表達自己的觀點，給予紮實的評價。我相信這是對創作者的尊重。」他也強調，評審不僅是表達觀點，更需要彼此交流。

洪金寶笑言：「大家都是專業人士嘛。」他補充，雖然評審過程需要直接表達自己的意見，但他更願意聆聽他人。「在片場工作多年，我學會了一件事——電影是團隊合作的藝術。無論是拍戲還是評審，都不是一個人的決定。我會聽取其他評審的意見，大家一起討論，因為每個人都有自己的專業見解。我希望最終的決定，是大家都認同的。」

作為本屆亞洲電影大獎的評審主席，他強調，這次大獎的意義並不在於評判電影的高低，更是為亞洲電影提供一個展示的平台。「這些年來，亞洲電影湧現了許多讓人眼前一亮的作品，當中所呈現的人物和畫面，都能讓人留下難忘的印象。我很期待能透過這次大獎，致力發揚電影文化，讓更多觀眾欣賞到這些精彩的創作，進一步認識亞洲電影的文化深度和魅力。」

洪金寶表示作為主席，將以坦率的態度評價每部作品。（資料圖片）

當導演挑戰最大，渴望拍攝文藝愛情電影

在第十八屆亞洲電影大獎的訪談中，洪金寶分享了他對電影的深刻見解與未來展望。當談及導演、監製和演員等多重身份中哪個最具挑戰性時，他坦言：「導演最難。需要全程掌控片場，兼顧每一個細節，確保作品具有良好敘事能力外，兼而節奏張弛有度，分寸拿捏得瀟灑而準確，確實不容易。」

洪金寶談到，儘管多年來嘗試過各種動作電影題材，他依然希望在未來挑戰自我，而他想嘗試的主題令人驚喜：「我對愛情電影很感興趣，這是我從未嘗試過的方向。」事實上，洪金寶曾在1989年的電影《八両金》中涉足愛情題材。該片由張婉婷執導，講述一名移居美國多年的華裔移民回鄉。他與張艾嘉合作，演繹從童年歡喜冤家逐漸走向愛情的故事。該片為洪金寶贏得第9屆香港電影金像獎最佳男主角提名，成為經典之作。

洪金寶曾在1989年的電影《八両金》合作張艾嘉成為經典。（《八両金》電影劇照）

動作電影不只是感官刺激，還能帶出更深層次的意義

在談及動作電影的價值時，洪金寶表示：「動作電影不僅要呈現動作場面，每個動作背後都要有力量和情感表達，真正做到了文武雙全。」作為一個導演、一個演員、動作指導和監製，他提到動作電影能拉近世界各地之距離，令世界大同。因動作電影的包容性，與喜劇、驚悚甚至愛情元素結合，展現無限的創作空間，並期盼未來能看到更多突破傳統的動作電影。