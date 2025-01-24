香港國際電影節︱袁澧林任電影節大使　接棒林嘉欣：心情興奮緊張

香港國際電影節協會今天公布，人氣與實力兼備的女演員袁澧林將出任第四十九屆香港國際電影節（HKIFF49）大使，致力宣揚此項影壇盛事。協會同時發布了HKIFF49以及電影業辦公室項目市場（HKIFF Industry Project Market）兩項旗艦活動的主題設計。前者將於4月10日至21日開展，而後者將於3月17日至19日香港國際影視展（Filmart）期間舉行。

袁澧林為第49屆香港國際電影節任大使。（資料圖片）

憑《窄路微塵》榮獲香港電影金像獎及台北金馬獎最佳女主角提名的袁澧林，從上屆電影節大使林嘉欣手中接棒時表示：「剛接到邀請時，心情既興奮又緊張，同時感到點點壓力。香港國際電影節是全城矚目的盛事，能成為電影節大使，我深感榮幸；我亦明白弘揚電影的責任重大，必須全力以赴，把高質素、富品味的精彩影片好好推介給觀眾，讓大家領略電影魅力之所在。」

袁澧林曾憑《窄路微塵》提名香港電影金像獎及台北金馬獎最佳女主角。（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林曾憑《窄路微塵》提名香港電影金像獎及台北金馬獎最佳女主角。（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林為第49屆香港國際電影節任大使。（資料圖片）

香港設計公司叁語（Trilingua Design）連續第二屆為電影節及電影業辦公室項目市場創作主題設計，在主題及風格上相輔相成，繼往開來。

HKIFF49的設計主題為「與電影對話」（Dialogue – Conversation of Film）。創作團隊表示：「電影固然以影像為主，但聲音同樣重要。一句精彩對白，往往能夠代表一個角色、一段故事甚至一部電影。是次主題設計以對話為概念，結合多國電影的經典對白，期望勾起觀眾回憶，心聲共鳴。」秉承同一意念，電影業辦公室項目市場則以音軌高低跌宕為主題設計的構思，象徵與觀眾的溝通交流。

HKIFF49的設計主題為「與電影對話」。（資料圖片）