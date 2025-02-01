閃令令杜拜｜貴婦生B後獲贈百萬鑽飾　為跑車舉行喪禮震驚網民

農曆新年除了拜年之外，幾日連假當然最好就留在家中煲劇，如果睇厭了賀歲電影，小編為你推介超誇張炫富真人騷，包保假期充滿娛樂性。繼《璀璨帝國》後，Netflix再推出炫富真人騷《閃令令杜拜》（Dubai Bling），第三季終於強勢回歸。節目紀錄了一班居住在杜拜的富豪及名媛，深入揭開這些超級有錢人食飽飯冇事做亂使錢的日常，誇張程度震驚大批網民。



《閃令令杜拜》播出後反應熱烈，第三季最前剛剛上架。（Netflix）

時尚貴婦Safa Siddiqui在誕下細女後，一直渴望丈夫能送上名貴的「生產禮物」，在獲得名車及百萬鑽飾後，丈夫認為她根本不需要同時間擁有這麼多名車，而著她賣掉已經兩年沒有開的林寶堅尼超級跑車。在百般不情願下，Safa為了跑車舉行神秘「喪禮」，並邀請一眾好友以全黑造型出席活動。

時尚貴婦Safa Siddiqui。（節目畫面）

為跑車舉行喪禮。（節目畫面）

網民狠批荒謬。（節目畫面）

（節目畫面）

由於一眾好友到到場後才得悉是參加跑車的「喪禮」，有人因而感到憤怒，更表示荒謬：「這是一場悲劇」、「這是我看到最瘋狂的事」、「浪費我寶貴嘅時間」。有大批網民亦狠批浮誇：「有錢人係咪都咁無聊？」、「跑車都要搞喪禮？」、「有錢人諗乜我哋唔會明」、「會唔會太誇張？」。不過仍然有人力撐Safa能夠拋開物欲而賣掉跑車，是一件值得鼓舞的事情。