臨時決鬥｜胡子彤唱主題曲　眾演員齊Rap古天樂壓軸獻聲

2025農曆新年賀歲電影鉅獻《臨時決鬥》，配合熱血主題，胡子彤為電影主唱主題曲《Pick Me Up》，而多位演員，包括王丹妮、周秀娜、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、喬靖夫、王尹菁及陳獻略亦有一齊Rap歌演繹，古天樂、梁詠琪聲演助陣，作曲、填詞、編曲，監製由蔡皓Johnny Choi一手包辦，而最新歌曲MV正式上架。

戲中，王丹妮跟周秀娜要大戰一場，二人由訓練開始已經搏晒命。（《臨時決鬥》劇照）

今次電影主題曲《Pick Me Up》，由胡子彤主唱，他表示好開心可以演唱與電影有關的歌曲，對上一次是電影《BABY復仇記》的插曲《那時候》。「今次是電影主題曲，所以感到非常開心，加上有其他演員一齊支持我，跟我一齊參與實在非常高興。《Pick Me Up》首歌好輕快，好切合賀歲片檔期俾大家聽，希望大家可以入場支持這部電影《臨時決鬥》，支持這首歌《Pick Me Up》。」而主角古天樂雖然冇份唱，但都有最後獻聲，將戲中一句對白抽出作結尾。

胡子彤是戲中長敗將軍，但憑熱血鬥到最後。（《臨時決鬥》劇照）

成班演員一齊唱主題曲。（《臨時決鬥》錄音花絮）

有份參與演唱rap歌部份的王丹妮表示：「今次人生第一次rap歌，發覺原來真係要手舞足蹈先會rap得有力、有feel，所以我自己都好放開咁唱，仲越唱越起勁，希望聽眾都感受到我哋呢首主題曲嘅熱血同力量!」

同是首次到錄音室的錄歌的周秀娜表示：「今次開心可以參與主題曲rap歌部份，以往參與電影都只係拍戲部份，今次係難得嘗試機會，始終自己唔係歌手身份，對於唱歌沒有太大信心，反而今次可以rap一、兩句，同戲的演員可以一齊去錄音，感覺開心，亦不太緊張。」

呢次唔知係咪臨時錄音。（《臨時決鬥》錄音花絮）

除了王丹妮、周秀娜，魚蛋妹都有唱埋一份。（《臨時決鬥》錄音花絮）

獻出第一次電影主題曲rap歌的張文傑笑言：「我都係第一次rap歌，我覺得rap歌都幾適合我，下次可以rap多啲，我可以行歌手路線。第一次入錄音室錄歌，唔覺得緊張，就當電影配音唱出嚟，覺得幾好玩。」