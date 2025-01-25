射鵰英雄傳︰俠之大者｜蔡少芬演郭靖媽　肖戰嘆被對方眼神打動

電影《射鵰英雄傳：俠之大者》，改編自金庸名著，由徐克執導，人氣男星肖戰與新生代小花莊達菲主演，而客串陣容都不弱，有梁家輝、張文昕、巴雅爾圖，還有港人熟悉的蔡少芬。近日電影公開其劇照，而戲中飾演郭靖媽媽李萍。

電影將於中港同步大年初一上映。（《射鵰英雄傳︰俠之大者》劇照）

改編原著第34至40章

徐克首次執導金庸的作品《射鵰英雄傳》，電影改編自金庸先生經典武俠著作《射鵰英雄傳》第34至40章，故事講述恩怨情仇的江湖，權勢角力的戰亂時代，郭靖（肖戰 飾）童年離別家鄉，逐漸煉就可改變局面和命運的龐大力量，雖受高人賞識和器重，得傳天下絕世武功「九陰真經」和「降龍十八掌」，卻惹來各方嫉忌，成為眾矢之的，郭靖不亢不卑，懷赤子之心，與黃蓉（莊達菲 飾）在鐵騎箭雨和硝煙旌旗中，力挽狂瀾，保護南宋邊關。雕海蒼穹，勇者無懼，俠之大者，力拔山河，成就武林傳說。

肖戰與莊達菲飾演郭靖與黃蓉。（《射鵰英雄傳︰俠之大者》劇照）

蔡少芬眼神打動肖戰

戲中蔡少芬Ada，就飾演郭靖的母親「李萍」，而可以拍到徐克導演作品，Ada直言︰「是我的榮耀！」徐克導演亦透露，要尋找飾演「李萍」的演員都不容易，「我要找一個有俠氣同時有自己氣勢的女演員，因為她在電影裡獨自帶大兒子，母親的影響是最大，所以我想來想去最後找來飾演過女俠的蔡少芬來擔任這個角色。」

蔡少芬的眼神令肖戰讚嘆︰「感受到她如何教導郭靖的故事。」（《射鵰英雄傳︰俠之大者》劇照）

至於談到跟肖戰的對戲，Ada都相當興奮︰「嘩！真的很高真的很帥！他完全與戲中角色『郭靖』已經融為一體，很了不起！」鏡頭背後她與肖戰更是直接以「娘」、「仔」互稱，肖戰更表示未開拍現場氣氛都很輕鬆，但正式開拍就被「母親」堅定的眼神打動，「從她的眼神裏感受到她如何教導郭靖的故事，都在眼神裡看得出。」

郭母最後在兒子懷中死去。（《射鵰英雄傳︰俠之大者》劇照）

肖戰堅持學蒙古對白

而人氣男星肖戰為了真實呈現郭靖的角色，選擇親自學習蒙語，拒絕使用配音。他表示，這樣能讓觀眾有更強的代入感。他形容第一次接觸蒙語的感受如同在閱讀天書，雖然有人建議可以後期配音，但他堅持要百分之百用自己的聲音講出蒙語，並將每一個筆記牢牢記在心中，展現出相當的敬業精神。

郭靖的父母因朝廷腐敗而遭到追捕，最終在成吉思汗的庇護下長大。在蒙古草原上，他受到尚武精神的熏陶，但因天資一般，學武進展緩慢。隨後，他被江南七怪收為徒弟，經過他們的教導，逐漸成為一位出色的武林人物。在故事中，郭靖與聰慧機智的黃蓉相遇並建立深厚的感情。他們共同經歷許多江湖恩怨，郭靖也因此成長為一位捍衛家國、抵抗外敵的英雄。故事最終描繪了他和黃蓉共同守衛襄陽城的情景。

影帝梁家輝此次將飾演西毒歐陽鋒，是他生涯中的第三位絕世高手角色。（《射鵰英雄傳︰俠之大者》劇照）

東邪與北丐

影帝梁家輝此次將飾演西毒歐陽鋒，是他生涯中的第三位絕世高手角色，讓人期待他如何詮釋這經典人物。他與徐克的合作歷程相當豐富，過去曾經合作過八部作品，包括1992年的《新龍門客棧》、2010年的《狄仁杰之通天帝國》以及2014年的《智取威虎山》等等。

梁家輝與徐克曾合作過八部作品，包括1992年的《新龍門客棧》、2010年的《狄仁杰之通天帝國》以及2014年的《智取威虎山》。（《射鵰英雄傳︰俠之大者》劇照）

金庸武俠小說《射鵰英雄傳》中的另一位重要角色洪七公，綽號「北丐」，也是「天下五絕」之一，以高超的武功「降龍十八掌」和「打狗棒法」名震江湖，將由胡軍飾演。洪七公生性貪吃，對美食情有獨鍾，雖為乞丐卻無法抗拒佳餚的誘惑。然而，他曾因貪吃而耽誤營救一位英雄，深感悔恨，為懲罰自己便自斷右手食指，因此被稱為「九指神丐」。

洪七公與郭靖、黃蓉的相遇充滿趣味與緣分。黃蓉憑着精湛的廚藝製作出如「玉笛誰家聽落梅」、「好逑湯」等美食，成功博得洪七公的喜愛，促使他傳授郭靖「降龍十八掌」和黃蓉「逍遙遊」等武功。洪七公曾經在離開桃花島時，因出手拯救他一生最大的敵人歐陽鋒，被對方的毒蛇咬傷，導致武功盡失，幾乎喪命。在危急關頭，洪七公將丐幫幫主之位及「打狗棒法」傳授給黃蓉。

（《射鵰英雄傳︰俠之大者》劇照）