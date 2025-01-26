臨時決鬥｜梁詠琪王丹妮品評三型男　周秀娜難忍胡子彤紅色短褲仔

2025年賀歲電影《臨時決鬥》，以一場拳賽激發起每個人的鬥心，而戲中更是男有男打，女有女打，女將方面分別有梁詠琪、王丹妮，以及在戲中是拳王的周秀娜。三位初知道要拍賀歲片都滿心歡喜，覺得可以輕輕鬆鬆笑餐飽，沒想到最終是打餐飽，而且未開拍先操練。

梁詠琪、周秀娜及王丹妮，三位都冇正式學泰拳，今次為套戲打到傷晒。（梁碧玲 攝）

梁詠琪 搞笑及喊戲擔當

梁詠琪自言一直都想再拍喜劇，所以接到《臨時決鬥》的劇本，都非常期待，以為會好輕鬆打下麻雀，冇想到這麼辛苦。「開拍前要有一個月時間密集式地學泰拳，學習打人同被打都有技巧，有一場要打丹妮個肚，都要衡量使出的力度。」

Gigi在戲中都是飾演一位已當上媽媽的女演員，導演借這角色講出現時圈中生態。（《臨時決鬥》劇照）

《臨時決鬥》不單只有打拳場面，還有人生面對逆境的Fighting，而這段情節就由Gigi擔當。「戲中講我是個曾經有幾部成名作，但人氣已大不如前的女明星，要對時移勢易，又要學識在社交平台學做帶貨。我覺得個劇本寫得好好，講出女演員有不少心理障礙，仲有幕要我向棵樹訴苦，啲對白都好中我。」

戲中講到女演員在圈中自強，不少對白都令Gigi有感。（梁碧玲 攝）

周秀娜 打鬥爆血都未知痛

周秀娜在戲中是一位現役拳王，所以操練上要比兩位更嚴格。周秀娜︰「我發現在擂台打原來已經輕鬆一點，跟丹妮有場要在屋企打，更吃力。擂台有拳套冇咁痛，而且有個範圍給大家預，又不能隨時拎起甚麼亂打。反而在屋企打我就受傷，扯頭髮，拎凳拎鑊打都好大難度。」

決鬥的地方唔一定喺擂台，有一場就在𨋢內臨時解決。（《臨時決鬥》劇照）

要王丹妮憶述那場戲用過的「武器」︰「鑊、凳、袋，畫……其中還用了煎Pan打，原來都唔容易。因為煎Pan本身都有重量，一發力就會失控，過程都吃力，這一幕還拍了兩、三日。」

周秀娜與王丹妮要在擂台上決一高下。（《臨時決鬥》劇照）

周秀娜為電影，腿上留下一條疤痕。（梁碧玲 攝）

王丹妮 打到鬥多疼傷

早前宣傳，已知周秀娜在拍攝時受傷，還要聯上5針，但在當事人眼中，當刻是冇感覺︰「我受傷時都不知道受傷，以為只是擦損甩皮，直至拍完停下來，突然覺得好痛，一睇清楚啲血就嚟！我又冇好驚，但當下踢到時係覺得好痛，只是個樣仲要保持兇狠，想不到最後是嚴重到要聯針。」

王丹妮同樣是在戲中拍到滿身傷的一個。「拍到中段，我同娜姐會互相睇睇對方的手腳，研究邊處係真傷痕，邊處係特技化妝，真係好多瘀傷，我仲崩咗唔少指甲。」

戲中，王丹妮跟周秀娜要大戰一場，二人由訓練開始已經搏晒命。（《臨時決鬥》劇照）

王丹妮同樣是在戲中拍到滿金

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古天樂最暖男 胡子彤有熱褲

女士們打得起勁，男士們都一樣拚搏，不過要選戲中最賞心悅目的，三位女士同時指出是胡子彤。周秀娜︰「我同子彤第一日開工，佢著熱褲出嚟，仲要係我最鍾意嘅顏色，打泰拳又要起腳，條褲有咁短得咁短，仲要抽高。最重要係不特止在擂台上咁著，同佢拍第二部戲，佢私下都係咁著。」Gigi除了看到悅目一面，也看到艱苦的一面︰「佢每日打開飯盒，都係食烚菜同雞胸，每日都係呢啲，唔使開機就爭取時間去操肌，好認真。」

胡子彤在戲中飾演一位屢敗屢戰的拳手，已創下37場敗績，但其短褲仔造型卻相當搶眼。（《臨時決鬥》劇照）

至於張文傑，周秀娜跟他較多戲份︰「佢同我練拳就騷肌，但轉頭著晒西裝變生意人，都好有型。」（《臨時決鬥》劇照）

一方面著短褲仔搞搞笑，另方面就爆肌上陣。(《臨時決鬥》劇照)