臨時決鬥｜梁詠琪王丹妮品評三型男 周秀娜難忍胡子彤紅色短褲仔
2025年賀歲電影《臨時決鬥》，以一場拳賽激發起每個人的鬥心，而戲中更是男有男打，女有女打，女將方面分別有梁詠琪、王丹妮，以及在戲中是拳王的周秀娜。三位初知道要拍賀歲片都滿心歡喜，覺得可以輕輕鬆鬆笑餐飽，沒想到最終是打餐飽，而且未開拍先操練。
梁詠琪 搞笑及喊戲擔當
梁詠琪自言一直都想再拍喜劇，所以接到《臨時決鬥》的劇本，都非常期待，以為會好輕鬆打下麻雀，冇想到這麼辛苦。「開拍前要有一個月時間密集式地學泰拳，學習打人同被打都有技巧，有一場要打丹妮個肚，都要衡量使出的力度。」
《臨時決鬥》不單只有打拳場面，還有人生面對逆境的Fighting，而這段情節就由Gigi擔當。「戲中講我是個曾經有幾部成名作，但人氣已大不如前的女明星，要對時移勢易，又要學識在社交平台學做帶貨。我覺得個劇本寫得好好，講出女演員有不少心理障礙，仲有幕要我向棵樹訴苦，啲對白都好中我。」
周秀娜 打鬥爆血都未知痛
周秀娜在戲中是一位現役拳王，所以操練上要比兩位更嚴格。周秀娜︰「我發現在擂台打原來已經輕鬆一點，跟丹妮有場要在屋企打，更吃力。擂台有拳套冇咁痛，而且有個範圍給大家預，又不能隨時拎起甚麼亂打。反而在屋企打我就受傷，扯頭髮，拎凳拎鑊打都好大難度。」
要王丹妮憶述那場戲用過的「武器」︰「鑊、凳、袋，畫……其中還用了煎Pan打，原來都唔容易。因為煎Pan本身都有重量，一發力就會失控，過程都吃力，這一幕還拍了兩、三日。」
王丹妮 打到鬥多疼傷
早前宣傳，已知周秀娜在拍攝時受傷，還要聯上5針，但在當事人眼中，當刻是冇感覺︰「我受傷時都不知道受傷，以為只是擦損甩皮，直至拍完停下來，突然覺得好痛，一睇清楚啲血就嚟！我又冇好驚，但當下踢到時係覺得好痛，只是個樣仲要保持兇狠，想不到最後是嚴重到要聯針。」
王丹妮同樣是在戲中拍到滿身傷的一個。「拍到中段，我同娜姐會互相睇睇對方的手腳，研究邊處係真傷痕，邊處係特技化妝，真係好多瘀傷，我仲崩咗唔少指甲。」
古天樂最暖男 胡子彤有熱褲
女士們打得起勁，男士們都一樣拚搏，不過要選戲中最賞心悅目的，三位女士同時指出是胡子彤。周秀娜︰「我同子彤第一日開工，佢著熱褲出嚟，仲要係我最鍾意嘅顏色，打泰拳又要起腳，條褲有咁短得咁短，仲要抽高。最重要係不特止在擂台上咁著，同佢拍第二部戲，佢私下都係咁著。」Gigi除了看到悅目一面，也看到艱苦的一面︰「佢每日打開飯盒，都係食烚菜同雞胸，每日都係呢啲，唔使開機就爭取時間去操肌，好認真。」