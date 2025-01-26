誤判票房2700萬丨61歲甄子丹承諾繼續拍打戲　鄭則士撩MC隻揪？

電影《誤判》香港由上月12月21日開畫至今至，累積票房已超過2700萬！為了答謝觀眾對電影的支持，身兼監製、導演及領銜主演的甄子丹聯手MC 張天賦及鄭則士（Kent）現身戲院，答謝觀眾對電影的支持。

《誤判》累積票房超過2700萬。

甄子丹、MC 張天賦及鄭則士一齊到戲院謝票。

《誤判》累積票房超過2700萬。

當現場觀眾見到三位現身，以尖叫歡呼拍手歡迎，見到一班熱情影迷的支持，甄子丹表示：「之前一直在忙，終於可以加入團隊一齊同大家謝票，衷心感謝每一位入場支持嘅觀眾朋友！新一年祝大家金蛇添福！」而早前一直忙於工作的甄子丹，今日現身更遇上女粉絲公開示愛：「真係好喜歡你呀甄生！本身今日搭飛機走，但知道可以見到你，我即刻改機票啊！希望你拍多啲動作電影俾我哋睇。」面對女粉絲示愛，61歲的甄子丹回應：「多謝你，雖然我年紀唔細，但能夠拍到嘅時候都會繼續拍。」

甄子丹遇上女粉絲公開示愛。

61歲的甄子丹指自己雖然年紀唔細，但能夠拍到嘅時候都會繼續拍。

甄子丹、MC 張天賦及鄭則士一齊到戲院謝票。

61歲的甄子丹指自己雖然年紀唔細，但能夠拍到嘅時候都會繼續拍。

這次3位型男謝票組合首度現身，MC先向兩位前輩拜早年：「祝兩位身體健康，心想事成，最緊要《誤判》大賣，咁我封利是就可以大大封啦！哈哈」Kent哥承接回應，更向現場觀眾表示：「頭先聽到呢個祝福好岩用，入場睇《誤判》，賺到盤滿缽滿！」而甄生作為導演，亦擔起選角的責任，被觀眾問到，下次會否考慮安排動作戲份給Kent哥？他表示：「如果可以拍到都幾正」而Kent哥笑笑口回應：「我得呀！係咪要同MC隻揪？」引得現場觀眾起哄表示支持！

MC向兩位前輩拜早年。

MC向兩位前輩拜早年。