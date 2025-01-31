馬國明愛陪老婆煲《On Call》　高海寧考慮嘗試追男仔︰要主動啲

由馬國明、高海寧主演的賀歲片《麻雀女王追男仔》，是兩位第一次擔正的香港電影，二人都覺得第一部擔正的港片已經是賀歲片，非常開心，既冇票房壓力，又有紀念價值。戲中馬國明是位潦倒的科學家，一直懷才不遇，偏偏身邊就有個高海寧情人眼裡，覺得他是最好的。問到現實中，未走紅前的馬國明，可有這類粉絲支持，殊不知高海寧已搶答︰「佢老婆（湯洛雯）咪係囉！」



馬國明、高海寧主演的賀歲片《麻雀女王追男仔》，是兩位首次擔正的香港電影，二人笑言今次好值得紀念。（梁碧玲 攝）

打麻雀最講演技

高海寧演的是「麻雀女王」，但原來兩位都是略懂，未去到麻雀精級數，高Ling更因為今次拍攝，學識不少專有名詞︰「十八羅漢、海底撈月、七隻花一檯花，都係今次先知係咩。不過講到拍麻雀戲，最辛苦是劇組人員，因為每打完一鋪牌，都要花個多小時重新排過，要將麻雀排好，到下一幕邊位拿邊隻又要度清度楚，原來唔簡單。」

高Ling首次演打麻雀戲，坦言是好大的挑戰，特別係表情管理。（梁碧玲 攝）

而對高Ling而言，打麻雀戲係好有挑戰，特別係表情管理︰「拎完牌要做表情，心底裡又有另一副表情，所以打麻雀戲份是極難拍。」咁現實中，演員打麻雀又有冇優勢呢？馬國明︰「又唔使演員，好多打麻雀好叻嘅人，都係冇乜表情，突然就話食糊！」高海寧︰「我表情管理好差，因為我要慢慢砌牌，當我三隻三隻放埋一齊時，對家已經知︰『食得糊喎！』

《麻雀女王追男仔》中，馬國明是個科學家，專門發明一些不設實際的東西。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

兩公婆重溫舊劇

馬國明在戲中是個科學家，專門發明一些不設實際的東西，懂欣賞的不多，就只有高海寧給予支持。問到現實中的知音，高Ling立即搶答︰「佢老婆就係個知音。」馬國明也甜絲絲地細道︰「佢會睇番我啲舊劇，仲話自己未入行已經好鍾意睇《On Call 36小時》，劇中我細路死一幕，佢睇到喺被窩喊，好感動。而家喺屋企有時間，都會陪佢重溫以前啲劇。雖然我就唔係好想睇，因為覺得自己演得好差，但佢又話唔緊要，仲覺得好得意。」

原來湯洛雯與馬國明的戀情，由小粉絲看《On Call 36小時》開始。（湯洛雯facebook圖片）

除了《On Call 36小時》，湯洛雯最近仲有追番《鐵馬尋橋》同《律政新人王2》。「我本身覺得呢套演得唔好，但同太太一齊睇，個感覺又幾得意，我又會睇番佢套《一笑渡凡間》，回味一下。」

馬國明、高海寧祝《香港01》讀者，大家心想事成，身體健康。（梁碧玲 攝）

高Ling都想主動啲

電影叫「追男仔」，高Ling坦言未試過，但見一直未有著落下，自己都諗諗係咪要積極啲。「我都有諗係咪要實踐一次追男仔，要主動啲。不過戲中我都唔算好主動，反而拍緊套電視劇，就講我向馬明求婚。」以前覺得女性太主動唔太好，但高Ling就覺得時代不同，觀點完全不同。「而家會講女性如何悍衛自己事業，點樣掌握自己人生，要主動追求幸福，不再逆來順受，願意為自己勇敢一次。」

對於生小朋友，馬國明跟太太都有共識，一切隨緣。（梁碧玲 攝）

來到新年，親戚見面仲會有不少提問，已婚的馬國明必答題當然是幾時先生番個？「都係隨緣，可以話有plan或者冇plan，而家老婆心力都放在兩隻貓，有冇小朋友在現階段都冇特別追求，如果個天送到當然會欣然接受。」至於高海寧，當然最常被問到幾時拍拖結婚，去到這些問題，高Ling立即霸氣回應︰「我阿爸阿媽都唔問啦，親戚只會問我有冇首映飛換票證，哈哈……」