賭俠︱陳法蓉新年教襯衫短裙曬雪白長腿　龍九好身材實證35年不變

1990年香港喜劇《賭俠》，由王晶執導，周星馳、劉德華、吳孟達、張敏、陳法蓉、單立文等主演，以滙聚紅極一時的《賭神》及《賭聖》班底合作，劇情以賭神徒弟「賭俠」陳刀仔（劉德華 飾）遇上「賭聖」周星祖（周星馳 飾）後，一同粉碎大鱷侯賽因（單立文 飾）破壞賭神名譽的陰謀。電影上映35年來一直是港產賭片經典之一，戲中各位巨星形象亦極為深入民心！

《賭俠》為周星馳主演的經典賭片之一。（《賭俠》電影劇照）

《賭俠》是周星馳與劉德華首部合作的電影。（《賭俠》劇照）

龍九與陳刀仔是《賭俠》的經典情侶之一！（《賭俠》電影截圖）

夢蘿與周星祖則為《賭俠》另一對經典情侶組合。（《賭俠》劇照）

在《賭俠》裡飾演兩大女主角之一龍九的陳法蓉，今日（29日）趁大年初一在社交媒體分享一段教觀眾粉絲襯衫拜年的短片，先後換上七套喜氣賀年的服飾，無論拜年或與朋友聚會均非常合適，其中更以迷你短裙上陣，大曬雪白長腿之餘大方得體，相當應節！

陳法蓉以喜氣造型向觀眾粉絲拜年！（陳法蓉IG影片截圖）

陳法蓉襯衫拜年短片中，以迷你裙上陣，大曬雪白長腿！（陳法蓉IG影片截圖）

陳法蓉襯衫拜年短片中，以迷你裙上陣，大曬雪白長腿！（陳法蓉IG影片截圖）

陳法蓉趁大年初一教觀眾粉絲襯衫拜年的短片，先後換上七套喜氣賀年的服飾！（陳法蓉IG影片截圖）

陳法蓉趁大年初一教觀眾粉絲襯衫拜年的短片，先後換上七套喜氣賀年的服飾！（陳法蓉IG影片截圖）

陳法蓉趁大年初一教觀眾粉絲襯衫拜年的短片，先後換上七套喜氣賀年的服飾！（陳法蓉IG影片截圖）

陳法蓉趁大年初一教觀眾粉絲襯衫拜年的短片，先後換上七套喜氣賀年的服飾！（陳法蓉IG影片截圖）

陳法蓉趁大年初一教觀眾粉絲襯衫拜年的短片，先後換上七套喜氣賀年的服飾！（陳法蓉IG影片截圖）

陳法蓉多年來外貌身型保養極佳，短片中展露的長腿，更與《賭俠》中黑絲長腿勾住玻璃櫃面經典一幕無異，實證好身材35年來不變，實在難以想像年屆58歲的陳法蓉如何塑形保養，保持完美體態！