杜琪峯梁朝偉事隔27年再合作　黑幫新戲將赴日本取景預計2027上映

香港殿堂級電影大師杜琪峯，自2016年執導作品《三人行》上映後，九年來一直未有個人執導劇情長片面世，去年杜琪峰接受媒體訪問時，亦直言目前正處於低潮時期，「心緒不寧」之下未能開拍新作品。然而據日媒《北海道新聞》報道，指杜琪峯今日（29日）開始為新作在札幌等地勘景，將會開拍一部劇情圍繞香港黑幫鬥爭衝突的作品，更會再度合作國際影帝梁朝偉，消息令觀眾影迷甚感驚喜！

杜琪峯自2016年執導作品《三人行》上映後，九年來一直未有個人執導劇情長片面世。（葉志明 攝）

據報梁朝偉將成為杜琪峯新作的男主角。（梁碧玲 攝）

據日媒報道，杜琪峯執導新作將由梁朝偉主演，場景主要於北海道取景，預計將於2027年正式上映。杜琪峯向來擅長拍攝黑幫題材作品，其中《一個字頭的誕生》、《鎗火》、《黑社會》及《黑社會以和為貴》均為極具代表性作品。杜琪峯入行45年來，為行內多產導演之一，然而杜Sir與梁朝偉多年來僅四度合作，電影作品有《沙灘仔與周師奶》、《踢到寶》及《暗花》，二人已長達27年未有合作。

梁朝偉去年與杜琪峯同場於東京電影節亮相。（陳穎思 攝）

其中，杜琪峯與梁朝偉合作《暗花》期間，曾出現一段有趣製作插曲，劇情中梁朝偉的角色需要被近距離向頭部開槍，編劇游乃海曾透露沒有太多人敢近距離開槍，遑論要近距離向梁朝偉開槍，於是杜Sir當時霸氣地表示『等我嚟啦！』，結果就由杜Sir親手開槍將梁朝偉「打爆頭」！

梁朝偉於《暗花》裡一槍爆頭的一幕，原來由杜Sir親自「郁手」。（《暗花》影片截圖）

多年末有拍攝個人執導劇情長片的杜琪峯，去年曾於紐約現代藝術博物館（MoMA）作品回顧展上，回應觀眾提問時透露，曾一度開工拍攝兩日，拍攝兩日後卻失去感覺、未能繼續，但亦表示希望回港後能夠在半年內完成該作品，未知杜琪峯將於日本拍攝的新作，與此前開工兩日拍攝的作品是否相同。