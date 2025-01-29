年初一黃金時段港產賀歲片銷情淡靜　僅一成滿場紅略底於內地猛片

新年期間入場睇賀歲片，幾乎成為香港觀眾多年來的指定動作，去年至今電影市道屢傳下滑趨勢，更一度出現戲院結業潮，令業界及市民相當憂慮。今日（29日）正值大年初一，港產賀歲片如《臨時決鬥》、《祥賭必贏》及《麻雀女王追男仔》踏入上映第二日，各區戲院日間一度出現「滿場紅」的滿座盛況，然而晚間黃金時段則略見疲態，市況比外界預料更淡靜。

港產賀歲片《臨時決鬥》各區戲院日間一度出現「滿場紅」的滿座盛況。（《臨時決鬥》劇照）

港產賀歲片《祥賭必贏》日間銷情亦理想。（《祥賭必贏》劇照）

《麻雀女王追男仔》亦為本年港產賀歲片之一。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

總覽各部港產賀歲片，由古天樂、梁詠琪、周秀娜與王丹妮主演的《臨時決鬥》場次多達348場，冠絕全港；由張繼聰、蔡卓妍等主演的《祥賭必贏》則開設215場；由王晶與葉念琛聯手執導的《麻雀女王追男仔》則設有132場；由姜皓文監製主演的《哈哈哈 新年喜戲》則僅開設10場。

戲中，王丹妮跟周秀娜要大戰一場，二人由訓練開始已經搏晒命。（《臨時決鬥》劇照）

張繼聰、蔡卓妍等主演的《祥賭必贏》則開設215場。（《祥賭必贏》劇照）

黑哥姜皓文一人分飾兩角及戲中印度造型打扮十分搶鏡！（《哈哈哈新年喜戲》電影劇照）

從售票網站資料可見，本日晚間黃金時段賀歲片場次中，約七成場次顯示仍有大量或過半位置出售，僅約兩成尚餘少量座位；僅約一成場次餘極少座位或「滿場紅」的爆滿狀況，反映年初一黃金時段密集場次銷情較淡靜，未如市場預期，亦未出現近年《毒舌大狀》或《飯戲攻心2》等熱門賀歲檔作品全城熱捧的盛況。

反觀由徐克執導的《射鵰英雄傳：俠之大者》及《封神第二部：戰火西岐》，兩部內地斥資拍攝的賀歲片，雖然場次分別為109場及122場，較三部港產賀歲片場次為低。然而《封神2》黃金時段出售率則較港產賀歲片高，約三成場次有大量或過半位置出售，近六成場次只剩餘少量座位。

《封神第二部：戰火西岐》為內地特技賀歲猛片。（《封神第二部：戰火西岐》電影劇照）

由徐克執導的《射鵰英雄傳：俠之大者》亦為被受期待的內地賀歲片。（《射鵰英雄傳俠之大者》劇照）

至於《射鵰英雄傳：俠之大者》出售率則與略較港產賀歲片高，出售過半位置及尚餘少量位置的場次各佔一半。數據反映內地賀歲片雖然場次較港產片低，銷售率卻相對較為理想，備受香港觀眾歡迎。