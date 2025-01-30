賀歲檔年初一開鑼票房成績表　港產賀歲暫時領先、謝票場陸續爆滿

新年期間入場睇賀歲片，幾乎成為香港市民多年來的指定動作，今年一共六部賀歲片在年廿九、年初一先後上映，在年初一日間一度暢旺出現「滿場紅」爆滿盛況，晚間黃金時段則略見疲態，市況較外界預料淡靜。今日（30日）踏入上映第三日，個別賀歲片分別公布票房成績祝捷，並預告將會透過謝票活動刺激票房，鼓勵市民支持賀歲作品，為大家帶來歡樂！

賀歲片在年初一正日，一度出現爆滿盛況。（《臨時決鬥》劇照）

各部賀歲片分別公布年初一成績表。（《祥賭必贏》劇照）

由古天樂、梁詠琪、周秀娜與王丹妮主演的《臨時決鬥》，今日宣布上映兩日，本地票房臻至300萬元，暫時領先成為開鑼票房成績最好的賀歲片。由張繼聰、蔡卓妍主演的《祥賭必贏》亦公布截至年初一，票房達到130萬元，亦頗受觀眾歡迎。內地神話動作賀歲猛片《封神第二部：戰火西岐》年初一上映，單日票房已達100萬，成績亦相當不俗。

《臨時決鬥》上映兩日票房臻至300萬元，暫時領先成為開鑼票房成績最好的賀歲片。（《臨時決鬥》劇照）

《祥賭必贏》截至年初一票房亦達到130萬元。（《祥賭必贏》劇照）

《封神第二部：戰火西岐》年初一上映，單日票房已達100萬。（《封神第二部：戰火西岐》電影劇照）

至於徐克執導的《射鵰英雄傳：俠之大者》以及王晶執導的《麻雀女王追男仔》則暫未公布票房數字，估計尚未超越100萬關口。《麻雀女王追男仔》則預告年初五設有謝票場次，估計能夠在票房數字上急起直追。《臨時決鬥》及《祥賭必贏》班底則分別宣布，將在年初四及年初三陸續出動謝票，《祥賭必贏》多場初三謝票場更已出現爆滿盛況，相信票房將會節節上升。

《臨時決鬥》班底將於年初四開始出動謝票。（《臨時決鬥》劇照）

《祥賭必贏》班底則會在年初三開始謝票。（《祥賭必贏》劇照）