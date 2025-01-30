嚦咕嚦咕新年財︱網民重評劉德華劉青雲造型　紀念已故服指余家安

新年睇賀歲片為香港人必備的節目之一，入戲院睇賀歲新片以外，電視亦會重播經典作品，其中由杜琪峯執導，劉德華、劉青雲、古天樂、梁詠琪主演的《嚦咕嚦咕新年財》相信為翻看次數最多、最為膾炙人口的電影。早前已故造型指導余家安曾獲得的兩座金像奬，在垃圾站被發現，消息引起廣泛關注，今年亦有觀眾翻看《嚦咕嚦咕新年財》期間，特別細心注意余家安的造型設計工夫，深度評價余家安的設計，讓德華、青雲等經典角色加添另一重意義，並在社交媒體分享引起觀眾討論。

《嚦咕嚦咕新年財》是香港觀眾翻看得最多的經典賀歲片之一。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

已故著名服裝指導余家安，為《嚦咕嚦咕新年財》擔任造型設計。

觀眾翻看《嚦咕嚦咕新年財》期間，留意到劉青雲起初以Hip Hop街頭風格現身，身邊由王天林等飾演的叔父輩角色亦突兀地以相同造型登場，透過服飾展現誇張高調性格特質，同時亦顯得滑稽；及後劉青雲更改穿皮草、配戴閃耀的銀飾，突顯角色更為意氣風發的變化。

劉青雲一開始便以Hip Hop街頭造型現身。（電影《嚦咕嚦咕新年財》截圖）

由王天林等飾演的叔父輩角色亦突兀地以相同造型登場。（《嚦咕嚦咕新年財》電影截圖）

劉青雲在結尾以皮草造型登場，盡顯角色的意氣風發。（《嚦咕嚦咕新年財》電影劇照）

相反劉德華飾演的麻雀大俠，造型以西部牛仔風格登場，帶出獨行俠、鋤強扶弱的身份特質；及後輸光身家、轉行駕駛的士期間，衣著變得平民化但仍相當鮮豔，樸素符合角色變化卻不失樂天正面；最後德華在麻雀大賽裡登場，造型為一身鮮豔的唐裝，略帶在家居士的高人氣勢，顯示德華已臻至另一境界；結尾片段，德華換上紅色長衫，則代表他正式成為一代宗師，統領麻雀界。

劉德華在《嚦咕嚦咕新年財》裡麻雀大俠造型。（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

麻雀大俠轉行駕駛的士期間，衣著變得平民化但仍相當鮮豔。（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

麻雀大俠的造型樸素符合角色變化卻不失樂天正面。（《嚦咕嚦咕新年財》電影劇照）

德華在麻雀大賽裡登場，造型為一身鮮豔的唐裝。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

最後麻雀大俠換上紅色長衫，則代表他正式成為一代宗師，統領麻雀界。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

重新翻看《嚦咕嚦咕新年財》，深度評論余家安在賀歲片所發揮的心思與功力後，網民亦為余家安的離世感到婉惜，認為是香港電影界莫大的損失。過去不少觀眾觀映期間，較著重戲劇結構、鏡頭運用及場景美術元素，余家安先生的離世、獎座遭遺棄的風波，或許正提醒觀眾，電影背後有許多工作者付出的努力，潛藏於燈光、道具、服飾造型的元素，亦值得觀眾細味欣賞。