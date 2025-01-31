臨時決鬥｜王丹妮畏高挑戰20米垂直滑梯　驚到失控爆喊堅持拍埋去

賀歲電影《臨時決鬥》，是部動作喜劇，亦是熱血勵志故事，戲中為挑戰女拳王周秀娜的王丹妮（Louise），接受艱苦訓練，奮力練習泰拳外，一場挑戰極大離心力的20米高空滑梯「沖天水龍捲」，令畏高的Louise在戲內戲外都嚇得手凍腳震，準備衝落去一刻更是一面喊一面驚叫，但專業頂硬上完成拍攝，而《臨時決鬥》上映隨即成為開畫票房冠軍，聲勢強勁，票房衝破500萬，繼續向上衝。



有畏高的王丹妮，為完成拍攝都頂硬上。（《臨時決鬥》花絮相片）

劇情講述胡子彤帶Lousie去到水上樂園，希望令訓練崩緊的Lousie得以輕鬆。而現實可以玩機動遊戲，唯一怕是垂直衝的Lousie，沒想過是要挑戰20米直衝落底的滑梯，Louise說：「從小就有畏高，我可以轉同揈，但垂直有離心力的玩意，我不行，過山車都可以，因為是向前，可以讓我見到發生甚麼事，今次拍攝我真的很驚。」Louise在拍攝前已表現非常緊張，走着樓梯一直心跳加速，到達頂層，步入滑梯準備瀡滑梯時更緊張到喊，震住不停說：「我真係好驚！」。

劇情講述胡子彤帶Lousie去到水上樂園，希望令訓練崩緊的Lousie得以輕鬆。（《臨時決鬥》花絮相片）

20米高滑梯10秒不到著地，Lousie慘叫聲在滑梯傳出，著地後還需要接子彤幾句對白，cut機後Louise，眾人問侯Lousie，她表示手指僵麻和手震，Louise哭着說：「滑下來當刻真的很恐佈，我凍到雙手及全身都僵硬了，控制不到自己的情緒，我嘗試張開眼睛，但真是掙不開。」麥啟光導演也大讚Lousie，雖然面對恐懼，但仍表現出色，Louise直言怕再拍，努力收拾自己理智完成對白。

20米高滑梯10秒不到著地，Lousie慘叫聲在滑梯傳出，著地後還需要接子彤幾句對白。（《臨時決鬥》花絮相片）

唔係講笑，堅係驚到震。（影片截圖）

王丹妮在高台一直非常擔心，更曾經爆喊。（影片截圖）

除挑戰高空滑梯，Louise表示，今次拍攝首次接觸泰拳和動作戲，對她而言是全新體驗，尤其她本身是血虛體質，易有瘀傷，但為了在鏡頭前呈現真實的效果，仍然堅持進行真打。拍攝難免受傷，幾乎每天都需要塗去瘀膏掩蓋瘀傷。《臨時決鬥》由掌賞綜藝集團有限公司製作，《臨時劫案》導演麥啟光率領古天樂、梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等演出，電影正在熱映！