《臨時決鬥》《祥賭必贏》票房差距小爭冠　周末後邊部率先破千萬

一年一度的賀歲片檔期，都是電影業界兵家必爭之地，雖然去年中曾傳出未有賀歲片應市，但經各方努力下，香港製作的便有《臨時決鬥》、《祥賭必贏》及《麻雀女王追男仔》三部，而經過年廿九及初一、二 3日票房搶攻下，已有初步走勢，但未見有哪一部可有壓倒性姿態出現，而且整體成績按現時數據推算，都比往年略遜。



《臨時決鬥》率先報捷，開畫３日報500萬票房。（網上圖片）

《臨時》VS《祥賭》

今年３部港產賀歲片，同樣在年廿九晚（28/1）上畫，經過3日映期後，率先報捷的有古天樂、梁詠琪、胡子彤、周秀娜、王丹妮主演的《臨時決鬥》，上映三日收500萬。至於第二位有蔡卓妍、張繼聰、朱栢康主演的《祥賭必贏》，公布數字為400萬。至於葉念琛執導，馬國明、高海寧主演的《麻雀女王追男仔》，成績最為落後，約收150萬排最後。相信計及本周六、日後，《臨》及《祥》都有機會率先破千萬。

由蔡卓妍、張繼聰、朱栢康主演的《祥賭必贏》，同樣上畫３日公布數字為400萬。（《祥賭必贏》劇照）

《麻雀女王追男仔》在三部港產賀歲片中，票房稍為落後。（《麻雀女王追男仔》電影花絮照）

如果合拼所有上畫電影計算，頭兩位依然是《臨時決鬥》及《祥賭必贏》，第三位有《柏靈頓：秘魯大冒險》，約收240萬；第四位是《封神第二部︰戰火西岐》，約收220萬，第五位有《麻雀女王追男仔》，而第六就是《射雕英雄傳：俠之大者》，約收130萬。

《封神第二部：戰火西岐》為去年票房高開30億人民幣的《封神第一部：朝歌風雲》續集。（《封神第二部：戰火西岐》電影劇照）

《射雕英雄傳：俠之大者》大年初一正式上映，以金庸名著作招徠，不乏支持者。（《射雕英雄傳：俠之大者》劇照）

去年《飯戲攻心2》由頭帶到尾

如果對照去年賀歲檔情況，戰況比較一面倒，《飯戲攻心2》上映第二日，即年初一就破香港史上賀歲檔喜劇最高單日票房紀錄，到第三日已破千萬。而由呂爵安、盧瀚霆主演的《盜月者》，亦在上畫第五日破千萬。最終《飯戲攻心2》收港幣3717萬，而《盜月者》則收約港幣2,750萬。

去年《飯戲攻心2》上映第二日，即年初一就破香港史上賀歲檔喜劇最高單日票房紀錄，到第三日已破千萬。（《飯戲攻心２》劇照）

《盜月者》有MIRROR效應，最終都收約港幣2,750萬票房。（《盜月者》劇照）