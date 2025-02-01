臨時決鬥｜麥啟光經歷杜琪峯的即興　「凌晨2點Call人聽朝開早」

2025蛇年賀歲片《臨時決鬥》，由麥啟光執導，延續去年《臨時劫案》成為系列作。電影中胡子彤飾演的高秋，是古天樂徒分，但出戰37場都未嘗勝利，偏偏又要打下去。現年59歲的麥啟光，1989年入行由場記做起，當過多個崗位，更早就當上導演一職，可惜自言未夠班，拍不出成績便還原基本，導演上再次加上副字在前。捱足多年，直至去年的《臨時劫案》終讓他正式發光。浮浮沉沉，屢嘗敗績，胡子彤一角會否就是導演的夫子自道？長輸又可以有甚麼領悟。



麥啟光入行多年，終於憑去年的《臨時劫案》贏得一仗。（葉志明 攝）

《臨時劫案》為麥啟光，成功摘下香港電影評論學會最佳編劇獎。(《臨時劫案》劇照)

「最近贏咗鋪」

麥啟光早在1989年入行，幾年間已涉獵第二副導演、副導演，甚至當上導演，晉升得相當快，可惜就是太快，經驗未累積得夠，機會捉不緊，只能拍下些沒讓自己成名的作品，歷年來最多人提及的，都只是有張家輝光環的《流氓師表》。這種不如意的心態，是否等同胡子彤的長輸經歷？

電影《流氓師表》是麥啟光早期執導作，但他深知光環來自張家輝。（《流氓師表》影片截圖）

麥啟光︰「胡子彤角色其實跟王丹妮成對比，王丹妮是個好勝唔輸得嘅人，面對一個經常輸嘅，從佢身上可以有咩得著？最後就真係知道做人唔不一定要贏，輸都有輸嘅好，正如戲中一句對白︰『贏開就睇唔到自己有咩缺點』不過呢個唔係我嘅心態，我最近贏咗鋪。」

電影中胡子彤飾演的高秋，是古天樂徒分，但出戰37場都未嘗勝利，偏偏又要去迎戰第38場。(《臨時決鬥》劇照)

所講的贏，是《臨時劫案》摘下香港電影評論學會最佳編劇獎，是專啟光入行多年來首個電影獎項。「拍《臨時劫案》前，的確有諗過以後不再拍電影，但決定拍《臨時劫案》，唔係想贏番次，而係想證明自己仲有冇能力喺呢一行生存，或者仲做到一啲事情出嚟。」

《臨時劫案》令自己有了點名聲，但隨即迎來市道最慘淡的實況。（葉志明 攝）

上年9月諗定收爐

《臨時劫案》終令自己有了名聲，但最好的時候又遇上最壞的時候，今年市況壞得差點宣布沒有賀歲片應市，這個大環境，是否個天再次跟自己開玩笑。「我又冇咁灰，對我來說，睇戲唔一定要新年睇，我今次都係拍一部放在賀歲檔上映嘅電影，都唔係傳統嘅賀歲片。」

正如《臨時劫案》當初都不是為賀歲檔而拍，結果在去年賀歲上畫收2000多萬，其重點是拍一部好睇的電影。「其實賀歲片都分好多種，目的都係想一家人開開心心去睇場戲。我反而緊張之後仲有冇戲開。《臨時決鬥》係9、10 月開，其中一位劇組同我講︰『導演，如果你唔搵我，我諗住今年收爐喇！』佢唔係真係想收爐，係一直冇戲開，9、10月已經打定輸數打後都冇機會開戲，被逼收爐。」麥啟光說。

對麥啟光而言，將來仲有冇賀歲片並不重要，他緊張的是將來仲有冇香港電影拍。（葉志明 攝）

麥啟光跟過杜其峯當副導演的作品包括《奪命金》。（《奪命金》劇照）

杜Sir風格

9月開拍，12月前完埋尾做後期，成套戲由冇到煞科只有3、4個月時間籌備，而跟過杜琪峯做副導的麥啟光，就從杜Sir身上學會無劇本拍法。「今次都冇時間寫到完整劇本，只有好清楚嘅分場，我哋冇對白，拎住分場就拍。」雖然當時跟杜Sir拍戲都是這種模式，不過今次自己做導演，那份切膚之痛特別入肉。

《臨時決鬥》由冇到煞科只有3、4個月時間籌備。(《臨時決鬥》劇照)

麥啟光跟過杜Sir拍《單身男女》、《奪命金》、《七人樂隊》，那些急就章總學會一二，而在麥眼中，他的急也只屬皮毛級數。「我哋跟杜Sir度劇本，度聽日場戲度到一、兩點，佢突然會走出嚟︰『有場戲幫我搵個看更，幾多歲，咩外貌，聽朝早更拍喎！』我哋立即打鑼去搵搵搵，落實好晒喇，然後三、四點杜生又走出嚟，聽日取消，唔拍喇。咁大家喺度成晚做過咩呀？然後又要打去取消番Booking，但對方通常一聽到係杜琪峯，就話明晒，知唔關我事。」