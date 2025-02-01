甄子丹籌拍8年《Sleeping Dogs》告吹　由華裔荷里活動作新星頂上

由United Front Games開發的動作冒險遊戲《Sleeping Dogs》（台譯︰香港祕密警察），自 2017 年公布會開拍真人電影版，並落實由甄子丹主演沈威一角後，一直令Game迷引頸以待，但直至今年1月底，甄子丹接受外媒訪問時表示計劃正式告吹。不過甄生的告別不等於電影真人化會停下來，原來整個計劃將由Marvel超級英雄「尚氣」劉思慕（Simu Liu）接手，他本人更在社交平台X放料。

電玩遊戲《Sleeping Dogs》因為以香港做背景，所以特別受港人關注。（網上圖片）

甄子丹多年來，都樂於分享《Sleeping Dogs》的籌拍情況。（影片截圖）

當《Sleeping Dogs》宣布開拍成真人電影，並由甄子丹主演，多年來他都慷慨回應籌備進度，直至今年1月時接受外媒訪問，他終於證實《Sleeping Dogs》真人版電影已經告吹，表示多年來與製片人花了很多時間籌備，甚至花錢購買版權，但等了很多年，最終都要忍痛告吹。「我腦海中有很多想法，但你知道的，荷里活就是這樣。」

自「尚氣」後，劉思慕正式成為荷里活的動作演員。（劉思慕＠IG圖片）

而日前，有網民得知該消息，便在 X 發文希望未來會有《Sleeping Dogs》的改編電影問世，更特別標註劉思慕，希望他可以飾演真人版主角「沈威」，沒想到劉思慕本人真的親自回應該貼文，更正正就是他手執遊戲改編自己的版權。劉思慕回應說︰「我正與擁有版權的人合作將《Sleeping Dogs》搬上大銀幕！」意即他真的有在籌備這件事。

劉思慕不斷跟粉絲透露電影籌拍情況。（劉思慕Ｘ截圖）

當網民再追問可有其他演員人選，劉思慕都直認確有心水名單，「我的確有Winton（遊戲角色）演員的心水名單，他與Jackie的故事是讓我明白這款遊戲，有多麼特別的關鍵所在。」看來劉思慕已胸有成竹，看來這部戲都應該開拍在即。

遊戲用上不少香港街道做背景。（網上圖片）

《Sleeping Dogs》的背景故事發生在香港，主角沈威在一次毒品交易中假裝事敗被捕，於拘留期間遇上兒時好友Jackie，獲邀在獲釋後加入其所屬幫派。遊戲裡的香港被劃分為北角、中環、香港仔和堅尼地城四個區，主角受命滲透並打擊三合會組織，遊戲主要分兩條分支故事，一條為警察任務，一條為幫派任務。