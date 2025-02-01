祥賭必贏︱張繼聰轉戰網上謝票出神入化　逐一回覆影迷留言超親民

由張繼聰、蔡卓妍、朱栢康、Stanley邱士縉及吳家忻（Kayan9896）主演的賀歲片《祥賭必贏》，昨日（31日）年初三衝破400萬元票房，為今年最受歡迎的賀歲片之一。電影日前於官方社交媒體宣布，主演團隊於年初三開始入戲院謝票，令多場謝票場出現「滿場紅」爆滿盛況！在現場謝票以外，男主角張繼聰更於網上傾力謝票，在社交媒體上親自回應每一位影迷粉絲的分享，過程展現親民又幽默的面貌！

張繼聰為《祥賭必贏》於網上傾力謝票，在社交媒體上親自回應每一位影迷粉絲的分享。（陳順禎 攝）

賀歲片《祥賭必贏》由張繼聰、蔡卓妍、朱栢康、Stanley邱士縉及吳家忻（Kayan9896）主演。（《祥賭必贏》劇照）

張繼聰於新興社交媒體Threads上，開帖文向觀眾拜年之餘，更笑言聽聞入戲院睇《祥賭必贏》將會讓蛇年行大運，吸引大量觀眾留言及讚好；同時張繼聰亦主動邀請影迷粉絲互動，分享大家在電影中最鍾意的搞笑橋段，希望在珍貴的謝票場活動以外，收集更多觀眾意見，並刺激《祥賭必贏》上映後的熾熱程度！

張繼聰在社交媒體上主動邀請影迷粉絲互動，分享大家在電影中最鍾意的搞笑橋段！（莫匡堯 攝）

張繼聰在社交媒體上主動邀請影迷粉絲互動，分享大家在電影中最鍾意的搞笑橋段！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰在社交媒體上主動邀請影迷粉絲互動，分享大家在電影中最鍾意的搞笑橋段！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰在社交媒體上主動邀請影迷粉絲互動，分享大家在電影中最鍾意的搞笑橋段！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰開帖文收集觀眾意見後，連日不斷回覆網民關於《祥賭必贏》的留言，不論已經入戲院觀映、打算入場支持的觀眾，他都一一留言表示感謝。張繼聰的網上謝票行動，亦不限一句「多謝支持」，更會回應觀眾關於劇情橋段的提問、幾乎有問必答，大爆拍攝時爆肚、忍笑的秘密過程，亦以觀眾深刻的啜核橋段大開玩笑、自娛娛人，將近年流行的謝票轉戰網絡、觸及更廣大觀眾，簡直出神入化！

張繼聰轉戰網上為《祥賭必贏》謝票，逐一讚好及回覆網民留言，幾乎有問必答，極盡親民！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰轉戰網上為《祥賭必贏》謝票，逐一讚好及回覆網民留言，幾乎有問必答，極盡親民！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰轉戰網上為《祥賭必贏》謝票，逐一讚好及回覆網民留言，幾乎有問必答，極盡親民！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰轉戰網上為《祥賭必贏》謝票，逐一讚好及回覆網民留言，幾乎有問必答，極盡親民！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰轉戰網上為《祥賭必贏》謝票，逐一讚好及回覆網民留言，幾乎有問必答，極盡親民！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰轉戰網上為《祥賭必贏》謝票，逐一讚好及回覆網民留言，幾乎有問必答，極盡親民！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰轉戰網上為《祥賭必贏》謝票，逐一讚好及回覆網民留言，幾乎有問必答，極盡親民！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰轉戰網上為《祥賭必贏》謝票，逐一讚好及回覆網民留言，幾乎有問必答，極盡親民！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰轉戰網上為《祥賭必贏》謝票，逐一讚好及回覆網民留言，幾乎有問必答，極盡親民！（張繼聰Threads截圖）

張繼聰轉戰網上為《祥賭必贏》謝票，逐一讚好及回覆網民留言，幾乎有問必答，極盡親民！（張繼聰Threads截圖）