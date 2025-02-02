麻雀女王追男仔｜林襄首拍電影　克服溝通問題︰導演沒說過普通話

電影《麻雀女王追男仔》，由馬國明、高海寧主演，而戲中另一賣點是有台灣啦啦隊女神林襄演出，而今次更是女神第一正正式式拍電影，有角色名，有對白，有戲份，這個第一次就交予導演葉念琛，不過導演似乎對她有另一考驗，就是要加速學廣東話︰「愈來愈聽得懂廣東話，因為他沒想過會跟我說普通話。」林襄說。



今次是林襄首次演出電影，心情相當興奮。（陳順禎 攝）

林襄《麻雀女王追男仔》訪問。（陳順禎 攝）

拿回初出道的自己來演

林襄在戲中飾演一位偶像新人，性格天真浪漫，對演藝圈都滿有憧憬。林襄說︰「這個跟我自己初入行的感覺很像，所以演出時都有回想自己初出道時的憧憬感覺，以及真摯的眼神。相信是導演特別切合我的個性而寫，演出時也沒有太大困難。

林襄當日成為樂天女孩，加入樂天桃猿隊的啦啦隊，首次登場即成為網民焦點。（IG「95_mizuki」圖片）

+ 10

感謝DaDa照顧

人氣滿滿的林襄，原來今次是她正正式式第一次拍電影，雖然翻查資料見她有參與過台灣影片，但都是過鏡戲份。「上一部只是女主角想像出來的畫面，沒有名字，今次是真正的角色，有自己的名字，有台詞，參與拍攝時都學會很多，很好玩。」

林襄在戲中最多對手戲為陳靜DaDa。（《麻雀女王追男仔》影片截圖）

而過程中，他最多謝是同場的DaDa陳靜，對她非常照顧。「DaDa姐非常貼心，因為我在戲中是講普通話，現場大家都是在講廣東話，對戲時她怕我聽不懂，都會翻譯給我聽。又告訴我甚麼時候才說出自己的台詞，甚至在片場發生甚麼有趣事情，她都會第一時間翻譯我知，得到她的照顧我也非常感謝。」

至於戲中另一多戲份的對方是陳家樂，在戲中是扮演萬梓良的千紅哥。「在現場他有很大的反差，戲中他要演千紅哥，很有自信又霸道，但私家下卻一直在片場搞笑，令大家很開心。」

陳家樂在戲中是扮演萬梓良的千紅哥。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

陳家樂連環向王晶導演經典作《賭俠大戰拉斯維加斯》的Peter朱致敬。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

練好廣東話聽力

多年來，來香港都是為工作多，最愛的港式小吃燒賣，蝦餃，雞蛋仔都不是經常吃到。「這三種食物一定要在香港才好吃。」不過他同時又很喜歡香港人工作的效率，很快很清楚自己想要甚麼。「因為我個性都是要計劃好，整理好所有事的，所以都很喜歡在香港工作，就像昨天的訪問，整天的時間都排得擠擠的，但進行時又安排得剛剛好，不會延遲不會少，下班的時間也很準時。」

不過最令她擔心的，是溝通問題，特別是導演葉念琛。「跟他相處之後，讓我愈來愈聽得懂廣東話，因為他沒想過會跟我說普通話，他一直在說廣東話，所以我一直都很認真去聽，慢慢覺得自己比初來時聽得多。」最後林襄都好多謝大家都自己的熱情，令自己演得舒服自在，有機會也想繼續演不同角色︰「我現在是甚麼都可以嘗試的心態，最想演女主角的好閨密，因為可以在背後看主角怎樣去詮釋電影，自知自己未準備好演出，想站在別人旁邊，以學習的心態去做。」