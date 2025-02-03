臨時決鬥｜票房衝破800萬　張文傑為胡子彤準備孖煙囪找數

賀歲鉅獻電影《臨時決鬥》自年廿九（28/1）上映截至昨日（2/2）票房衝破800萬，主創團隊趁新年期間，四出謝票。昨日趁大年初五，導演麥啟光聯同主演王丹妮（Louise）、王頌茵（Kathy仔）及陳獻略，走訪新界區各大戲院與觀眾見面，Louise更去到各戲院售票處，向觀眾送上新年祝福，並以戲中角色廣告界女強人上身，親身推介好戲，又向購票人士細心講解自己角色，無論戲裏戲外都十分賣力，甚得觀眾歡心，觀眾皆以購票行動直接回應Louise的落力付出。

日前謝票團分兩幾個組合，包括導演麥啟光聯同張文傑（German）及喬靖夫去到九龍區各大戲院。（電影公司提供）

而前日年初四（1/2）就有導演聯同張文傑（German）及喬靖夫去到九龍區各大戲院謝票，三人更為早前許下承諾的胡子彤準備了多條孖煙囪及內褲作「找數」之用，由於胡子彤早前誓言指票房超過40萬便會穿着短小熱褲出席謝票，好友當然為他做好事前準備，German說：「條褲係為胡子彤準備，戲中有個傻佬成日着住條短褲，佢應承咗出嚟會着短褲謝票，大家知宜家幾凍，着條短褲出嚟好奇怪。」謝票活動司儀問到German何時穿deepV找數，German回應：「咁就要睇吓觀眾幾時再入場睇。」

三人為胡子彤準備好孖煙囪謝票找數。（電影公司提供）

German謝票當天，另一齣賀歲片《祥賭必驘》的團隊亦隨後到戲院謝票，由於未能碰上，German 為好友留下挑戰書以作鼓勵，祝《臨時決鬥》及《祥賭必贏》大賣，希望香港電影百花齊放，笑言：「如果俾我見到你哋，一定開拖。」