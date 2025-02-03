祥賭必贏︱蔡卓妍謝票變拉票入赤鱲角接機　新春票房直逼800萬

由本地製作有限公司、天下電影製作有限公司、瑞京嘉實電影製作有限公司出品，美亞娛樂發行，伍健雄監製、羅耀輝執導，蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、朱栢康（朱康）、邱士縉、吳家忻、胡楓、楊偲泳及楊偉倫（阿倫）領銜主演的賀歲片《祥賭必贏》上映至今（年初六），截至今早10:00為止，票房為$7,600,000，昨天年初五更成為上映6日以來單日票房冠軍。

由張繼聰、蔡卓妍、Stanley邱士縉等主演的賀歲片《祥賭必贏》新春票房直逼800萬！（資料圖片）

電影中一眾演員連日來四出落力謝票，感謝觀眾支持，更打破傳統現身售票處以落區拉票形式呼籲大家買票支持香港電影，誓要令香港電影復甦，為大家帶來歡樂之餘，亦肩負起為香港電影出力的使命。當中飾演中韓混血兒Ian Suen Oppa的朱栢康更成為觀眾的新寵，在謝票現場即席表演k-Pop舞步，連Stanley也大開眼界。阿聰阿Sa阿卵更扮作愛神邱比特，將戒賭橡筋射給觀眾，場面搞笑，充滿歡樂氣氛。

張繼聰、蔡卓妍、朱栢康與楊偉倫一齊落區為《祥賭必贏》謝票，非常落力！（資料圖片）

朱栢康更因為《祥賭必贏》的演出成為觀眾新寵！（資料圖片）

為了吸引更多觀眾入場，日前阿聰阿Sa 、Stanley、朱康、阿倫等每日港九新界連走多場戲院謝票，甚至驚喜現身售票處吸引了不少觀眾，即時買票入場。如此貼地的舉動，連觀眾也大讚貼心，更窩心的是買票的觀眾可以跟他們來個合照，這些機會真的不是常遇上。

張繼聰、蔡卓妍、Stanley邱士縉、朱栢康及楊偉倫到各區戲院為《祥賭必贏》謝票。（資料圖片）

張繼聰、蔡卓妍、Stanley邱士縉、朱栢康及楊偉倫到各區戲院為《祥賭必贏》謝票。（資料圖片）

一眾演員在戲院謝票時，亦大放笑彈。朱康在觀眾全場吶喊其戲中所飾的角色名字Ian Suen oppa下，更興奮得即席表演K-Pop舞步及與大家玩人浪，令現場氣氛推至高潮，而阿倫飾演地獄黑仔王，模仿《賭聖》洪爺（秦沛飾）用手揑著喉嚨說話，維肖維妙，令觀眾看得過癮之餘，更要求他即場重演戲中一幕；最後連觀眾都跟他一起扮「洪爺」。而Stanley亦大收禮物，其中有fans更送上極具心思的塑膠露點胸肌滑鼠墊給他，令他會心微笑，吸引身邊的阿聰和朱康也讚嘆手工一流。連日來每一位主演的現身，都成為fans的焦點。

朱栢康與楊偉倫謝票非常落力與觀眾互動。（資料圖片）

謝票期間有粉絲向邱士縉送上胸肌滑鼠墊。（資料圖片）

對於謝票場觀眾的熱情反應，幾位主演都表現雀躍，且深深感受他們落區拉票行動相當成功的。阿聰說：「本身個售票處都唔係咁旺嘅，但係我哋出現咗之後，打晒蛇餅，好似花市咁。我哋嘅誠意，簡直係將香港嘅工業行前咗一步 。」阿Sa密謀的說：「我哋仲有啲諗法，而家農曆新年好多人外遊，我哋諗住去機場接大家，拉票拉到赤鱲角接機大堂，希望多啲人回港消費，入戲院睇戲，振興經濟！」

阿Sa蔡卓妍為加谷《祥賭必贏》的票房，更笑言打算到機場接機，謝票變拉票希望外遊回港的香港人入場支持。（資料圖片）

至於朱康因為戲中度身訂造的 IAN SUEN OPPA造型出色，連阿聰都說要靠他進軍韓國市場，成功吸納一班少女fans，在場露兩手K-Pop舞步回饋大家。他謙虛的說：「我都係跟Stanley偷師㗎咋！最緊要大家鍾意。就好似我覺得自己好耐冇玩人浪，好想同現場觀眾玩一次一樣，最緊要開心。」在場的阿聰溫馨提示，朱康這個表演時間不能太長，怕家庭觀眾心臟頂唔順朱康熱浪演出。

朱栢康成功吸引一班少女粉絲，與觀眾大玩人浪。（資料圖片）

至於阿倫在謝票現場徇眾重演揑喉嚨說話，他扮認真的說：「其實呢個表演唔係咁簡單，玩完之後個喉嚨好容易起痰，扮「洪爺」唔容易，但為咗香港電影，辛苦d唔緊要啦！」戲中每一位演員果然戲內、戲外都帶給大家歡樂氣氛。