2025賀歲票房較去年大跌37.1%　未有一部破千萬《臨時決鬥》慘勝

今年2025蛇年賀歲檔，隨三日公眾假期，連同周末五日連假完結，可來個初步結算。由香港票房有限公司提供的資料所得，中西票房總收入為 HK$30,603,031,對比 2024 年農曆新年同期收入 HK$48,641,886 比較,下跌了 37.1%。戲院商會對於今年的成績表現予以「令人失望」的評語，並呼籲未入場的觀眾多多支持。（資料由香港票房公司提供）



《臨時決鬥》開畫3日報500萬票房，已是各片中成績最好的，以往通常第三日便可過千萬。（網上圖片）

蔡卓妍在戲中是位逢賭必精的病態賭徒。（《祥賭必贏》劇照）

較去年大跌37.1%

總觀票房數字，香港票房有限公司綜合 2025 年農曆新年賀歲檔期，由除夕至年初四，即 1月28日至2月1日，五天的電影票房計算，中西票房總收入為 HK$30,603,031，比起2024 年農曆新年同期收入HK$48,641,886，下跌了 37.1%。而對比疫情前2019 的成績，更是大跌59.3%（2019 年同期票房為 HK$75,195,909）。香港票房有限公司在新聞稿上，呼籲香港市場多多支持戲院業，希望未入場的觀眾多到戲院支持賀歲電影。

2024年的賀歲片主打，分別是《飯戲攻心2》、《盜月者》及《臨時劫案》。（《飯戲攻心2》劇照）

6部賀歲片未有一部過千萬

而今年農曆新年賀歲檔期上映的票房三甲電影，冠軍為古天樂、梁詠琪、胡子彤主演的《臨時決鬥》五天票房收入為 HK$7,473,717。第二位是蔡卓妍、張繼聰、朱栢康主演的《祥賭必贏》，收HK$5,799,403，第三位是內地電影《封神第二部:戰火西岐》收入為 HK$4,184,904。而６部賀歲片中，以王晶、葉念琛執導的《麻雀女王追男仔》表現最差排最後，5日收HK$2,142.118。

《麻雀女王追男仔》由高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、李尚正等主演，票房暫時要守尾門，希望最終可海底撈月啦。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

2025年賀歲檔票房總覽

較2019年更大跌59.3%

數字顯示，對比疫情前2019的賀歲片票房成績，更是大跌59.3%，2019 年同期票房為 HK$75,195,909。重溫當年的賀歲片，包括周星馳導演的《新喜劇之王》；麥兆輝執導，劉青雲、張家輝主演的《廉政風雲 煙幕》；彭浩翔執導，梁詠琪、陳靜主演的《恭喜八婆》；王祖藍自導自演，毛舜筠、曾志偉、王菀之主演的《你咪理，我愛你》，仲有林敏驄自導自演的《如珠如寶》。荷里活方面就有《銃夢：戰鬥天使》及《魔法保姆》。