賀歲片評論｜2025賀歲檔票房大跌　觀眾還愛看賀歲片嗎？

昨日（3/2），香港票房公司公布2025蛇年賀歲檔的票房數字，由年廿九（28/1）至年初四（1/2）五日計算，中西票房總收入為 HK$30,603,031，對比 2024 年農曆新年同期收入 HK$48,641,886 比較，下跌了37.1%。比疫情前2019的數字，更下跌59.3%（2019 年同期票房為 HK$75,195,909）。有人歸究市道差、多人外遊、戲碼不吸引，甚至提及我們還需要賀歲片嗎？



去年中便流出今年將沒有賀歲片應市的傳聞，然後經各方努力終湊拚出三部面世。（電影海報）

2025 年農曆新年賀歲檔電影，中西票房總收為 HK$30,603,031，比起2024 年農曆新年同期收入HK$48,641,886，下跌了 37.1%。票房三甲分別是古天樂、梁詠琪、胡子彤主演的《臨時決鬥》，五天票房收入 HK$7,473,717；第二位是蔡卓妍、張繼聰、朱栢康主演的《祥賭必贏》，收HK$5,799,403；第三位是內地電影《封神第二部:戰火西岐》收HK$4,184,904。數字上，總票房比去年跌37.1%，而最恐怖是三甲的五天票房總和約1,745萬港元，以去年冠軍電影《飯戲攻心2》上畫首五天已錄得2,129萬港元看，即今年三甲的總和都不及去年一部的成績。

去年冠軍電影《飯戲攻心2》上畫首五天已錄得2,129萬港元看，今年三甲的總和都不及去年一部的成績。（《飯戲攻心２》劇照）

各方湊拼不獲觀眾領情？

市道差、多人外遊的確是事實，亦是今年更為明顯的元素，而且去年多達9間戲院結業，整個氛圍都予人不爽的感覺，就連投資者都完全感受到危機所在，去年中便流出今年將沒有賀歲片應市的傳聞，然後經各方努力終湊拚出三部。可惜票房告訴大家，觀眾不太領情，那麼是否觀眾告訴市場，我們其實不再需要賀歲片？

大年初一（29日）旺角百老匯戲院有市民趁新年來看賀歲電影，但人流不多。（廖雁雄攝）

或許我們要認清甚麼是賀歲片，業內人士普遍認為，1982年上映的《最佳拍檔》，是香港第一部賀歲片，製作時標明無限資金，結果票房收$2,600萬，大破當年票房紀錄。而同期的兩部賀歲片是成龍的《龍少爺》，及李連杰的《少林寺》，分別錄得約$1,700萬及$1,600萬的票房。可見當年的賀歲片並沒有特別「賀歲」成份，主要是大製作，好睇，吸引觀眾。

《最佳拍檔》系列，多年都成為賀歲片票房冠軍（《最佳拍檔大顯神通》劇照）

賀歲片格局變抽水方式

直至1988年，由杜琪峯執導，雲集周潤發、鄭裕玲、張學友、鍾楚紅、黃百鳴的《八星報喜》，一家人的故事，眾多明星演出，嘻嘻哈哈的喜劇格局，造就票房大收$3,700萬，為賀歲片下了一個新定義。隨後1992年，同樣由黃百鳴製作，同樣集眾星，今次有張國榮、周星馳、張曼玉、吳君如、毛舜筠的《家有囍事》，最後再加一個向觀眾拜年的鏡頭，結果再破紀錄，收$4,899萬港幣。

多次的成功案例，令賀歲片跟熱熱鬧鬧，嘻嘻哈哈劃上等號。。（《家有囍事》劇照）

多次的成功案例，令賀歲片跟熱熱鬧鬧，嘻嘻哈哈劃上等號。而「賀歲片」這牌頭的確曾經輝煌，30多年來，不少電影單憑這兩大元素，胡混製作而又賺到錢的抽水作比比皆是。不過正正是這種但求觀眾包容的心態，一直蠶食了「賀歲片」這個品牌，令大家入場看「賀歲片」變成一場賭搏，搏下好冇睇。來到今年，市道不景手緊了，加上外遊北上娛樂的選擇增多，縱使未看幾部戲的內容和質素，已將優先次序放到最後，至令出現今年票房急挫的情況。

《毒舌大狀》收過億令子華神搣甩「票房毒藥」之名。（劇照）

《毒舌大狀》修正風氣

對於該情況，業界一早已醒覺問題所在，開始回到注重質素的關鍵，最明顯的例子是2023年，吳煒倫執導，黃子華主演的《毒舌大狀》，又死人又冤獄又打官司，結果依然大收，還成為香港首部票房破億的港產片，這是一個重要指引。再極端的例子是2007年，爾冬陞執導，吳彥祖、劉德華主演的《門徒》，講述臥底搗破一個犯毒組織的故事，結果都大收$2,600萬成為當年賀歲冠軍。

再看看內地今年賀歲票房數字，單是賀歲電影票房已破80億人民幣，以動畫《哪吒之魔童鬧海》居榜首暫收38億人民幣，其次有周潤發演出的《唐探1900》，收20億人民幣，排第三的《封神第二部︰戰火西岐》都收9億人民幣，其中《封神第二部:戰火西岐》在香港獲觀眾支持，排第三位。當中沒一部是具賀歲元素，但又再次證明，觀眾入場的首要條件，還是要電影好看。

許冠文、黃子華新作《破．地獄》，單是開畫週末已創下香港電影9項紀錄！新春期間依舊有得睇。（《破．地獄》電影劇照）

《破‧地獄》的啟示

再看看大破紀錄的電影《破‧地獄》，當日大家都期望可在新春期間上映加長版，足見觀眾心態是百無禁忌。後來因為後製問題要押後至今年3、4月才上畫，但新春期間原版依然維持每日30多場次，而且每日都平均收穫8萬多票房，約過千名觀眾入場，可見觀眾期望入場看一部有質素的電影過年，重要過入場搏一鋪，看一部未知是否能令自己大笑的賀歲片。對於今年的賀歲片，筆者先後已看過《臨時決鬥》及《祥賭必贏》，兩部實屬不俗之作，不用以看賀歲片的包容之心入場，都可令大家大笑一場，而且笑中有淚。所以兩部都值得有更好的票房，希望大家入場支持。

筆者先後已看過《臨時決鬥》及《祥賭必贏》，兩部實屬不俗之作，不用以看賀歲片的包容之心入場，都可令大家大笑一場。(《祥賭必贏》劇照)