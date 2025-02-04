《爸爸》獲獎聯合導演區焯文冇名　監製︰由始至終只有翁子光一人

上月13日，《香港電影評論學會大獎》公布2024年度五個大獎及十部推薦電影名單，其中電影《爸爸》獲得3個獎項，包括推薦電影、最佳男演員劉青雲及最佳導演翁子光。事隔近一個月，《香港電影評論學會》昨日官方社交平台，以「關於電影《爸爸》的導演名單事宜」為題發聲明，原來有觀眾發現電影《爸爸》上映時，署名上一直顯示為聯合導演，翁子光、歐焯文，但為何獲獎只得翁子光？大會以正視聽，特別發聲明解說。



《香港電影評論學會》昨日官方社交平台，以「關於電影《爸爸》的導演名單事宜」為題發聲明。(網頁截圖)

聲明中提到，收到熱心市民電郵查問，詢問有關「第三十一屆香港電影評論學會大獎」最佳導演得主為《爸爸》的翁子光，而署名「聯合導演」的區焯文榜上無名。大會會特別發聲明解釋，指出於本年1月2日，收到《爸爸》監製錢小蕙的來函，內容是代表製作方，向大會闡明《爸爸》的導演由始至終只有翁子光一人，故希望大會在討論獎項過程中，以翁子光的導演手法及個人風格來定義他在電影中的表現。

電影自宣傳以來，海報上一直顯示導演為翁子光一人。（《爸爸》海報）

而監製錢小蕙更隨函附上聯合導演區焯文先生親撰的信件，信中清楚解釋他本人在拍攝過程中只扮演輔助角色，並認為《爸爸》的導演應只有翁子光一人。大會在聲明中續說，「因為導演是一部電影的靈魂，主宰着電影的拍攝手法、流露的思想和彰顯的風格等，這不單符合實際情況，也符合公眾認知。經理事會慎重考慮和評估後，本會接納了製作方的要求，並於1月8日以電郵回覆錢女士有關決定。」

區焯文自編自導自演自剪接的小本經營電影《毛俠》，在愛護動物界中頗受關注。（劇照）

區焯文曾以演員身份參演《正義迴廊》，是七人陪審團的主席。（《正義迴廊》劇照）

區焯文於電影界做過不同崗位，曾演員身份參演《正義迴廊》，是七人陪審團的主席，又當過導演，執導由袁富華、吳肇軒主演的《說笑之人》。雖然今次獎項爭議已平息，不過記者翻查香港電影金像獎，向選民提供的2024年度香港正式公映電影片目上，就見到《爸爸》在導演一欄，依然註明是翁子光及區焯文，未知屆時若果得獎，會否二人同時上台領獎。