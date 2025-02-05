鍾麗緹27歲長女上圍逼爆白色泳衣似變半透明　側面S型曲線極誘人

54歲性感女神鍾麗緹，曾主演《破壞之王》及《至尊三十六計之偷天換日》等香港電影，成為幾代影迷心目中九十年代的混血性感女神。曾三度結婚的鍾麗緹，與首任丈夫育有長女張敏鈞（Yasmine），近年因曾高調參與選美而成為傳媒焦點，繼承母親立體標緻的五官與曲線身材，被外界認為有望繼承媽媽混血女神的地位！

鍾麗緹長女張敏鈞不經不覺已經27歲！（Yasmine張敏鈞微博圖片）

Yasmine張敏鈞曾高調參加選美，成功在《溫哥華華裔小姐競選2021》奪得亞軍。（IG@mcvpcanada）

日前張敏鈞分享一輯到泰國渡假相片，在布吉島的陽光與海灘之上性感大解放！相片中，Yasmine身穿一套相當難駕馭的泳衣，白色無肩帶平口以及高腰高叉的設計，非常考驗身線條美感！然而Yasmine向來注重運動健身，練造出緊緻胸腰臀腿線條，不論平口或高叉都難不到她，側面拍攝之下更盡顯S型曲線，前凸後翹的身型極盡誘人！

Yasmine張敏鈞身穿的白色泳衣，採平口無肩帶及高腰高叉設計，相當考驗身材！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞輕鬆駕馭泳衣，側面S型身材前凸後翹非常誘人！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine更遺傳到媽媽鍾麗緹的堅挺上圍，逼爆白色平口泳衣似變成半透明，仰視角度拍攝之下，更顯Yasmine好身材的地心吸力視覺效果！

Yasmine張敏鈞遺傳媽媽鍾麗緹的豐滿上圍，逼爆泳衣似變成半透明！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞遺傳媽媽鍾麗緹的豐滿上圍，仰視角度拍攝更顯地心吸力視覺效果！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞遺傳媽媽鍾麗緹的豐滿上圍，仰視角度拍攝更顯地心吸力視覺效果！（張敏鈞IG圖片）

即睇更多Yasmine張敏鈞靚相！

Yasmine張敏鈞不時作性感打扮！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞不時作性感打扮！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞平常也愛穿得性感，今次她更穿得很挑戰底線。(ig@yasmineross_)

張敏鈞長居加拿大溫哥華，她每次拍照都都挑戰性感尺度的底線。(ig@yasmineross_)

最重點是張敏鈞「下半身失了蹤」。(ig@yasmineross_)

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）