蛟龍行動︱林超賢賀歲作遭黑粉負評圍攻票房仆直　于冬：絕不撤檔

內地賀歲檔軍事猛片《蛟龍行動》由香港導演林超賢執導，黃軒、于適、張涵予及杜江領銜主演，為2018年電影《紅海行動》的續集作品。《蛟龍行動》劇情講述中國海軍收到關鍵情報，一艘超級潛艇於東南沿海城市進行秘密軍事行動，海軍於是派遣最新潛艇龍鯨號與蛟龍小隊聯合作戰，在深海抗擊敵人期間險象環生，同時在海底火山等惡劣環境下生存。

《蛟龍行動》由香港導演林超賢執導，黃軒、于適、張涵予及杜江領銜主演。（《蛟龍行動》電影劇照）

《蛟龍行動》由香港導演林超賢執導，黃軒、于適、張涵予及杜江領銜主演。（《蛟龍行動》電影劇照）

《蛟龍行動》為中國首部以核潛艇為題材的戰爭片。（《蛟龍行動》電影劇照）

《蛟龍行動》為中國首部以核潛艇為題材的戰爭片。（《蛟龍行動》電影劇照）

《蛟龍行動》自大年初一（29日）上映至今七日，全國僅收獲2億8400萬元人民幣票房，位居六部賀歲作品榜尾，作為主旋律軍事題材作品，竟意外成為今年第一宗「票房慘案」！《蛟龍行動》投資方博納影業，斥資10億元人民幣製作電影，然而外界反應未如預期，在豆瓣等影評網站上，更累積不少負面評分，連博納影業向來低調的老闆于冬先生，亦不禁發文批評被「黑粉」圍攻的現象。

《蛟龍行動》斥資10億元人民幣拍攝。（《蛟龍行動》電影劇照）

《蛟龍行動》在賀歲檔期上映七日，僅收報2億8400萬元票房。（《蛟龍行動》電影劇照）

博納影業集團總裁于冬先生，日前於社交媒體上發文，表示《蛟龍行動》被不理性粉絲攻擊，點名批評豆瓣成為互相攻擊的聚集地，在其他同類平台更肆意辱罵、互相詆毀。于冬先生在社交媒體帖文中直言：「我昨天就很激動地說出了打一星的都是黑水，其實針對的是這種粉圈的不理性行為。」他認為有其他賀歲片主演演員的粉絲，集體向同一檔期上映的作品投一星評價，藉此打擊其他作品的票房，甚至讓電影提前撤檔、退出賀歲競爭。

博納影業集團總裁于冬先生，在社交媒體怒斥《蛟龍行動》遭黑粉惡意圍攻。（視覺中國）

博納影業集團總裁于冬先生及《蛟龍行動》導演林超賢。（視覺中國）

于冬於社交媒體上怒斥《蛟龍行動》遭到黑粉惡意圍攻。（網上圖片）

于冬先生亦在社交媒體上呼籲，請廣大觀眾表達真實的聲音，亦誠懇地表示：「面對客觀理的批評，我們虛心接受。而面對粉圈的惡意差評，我們絕對會鬥爭到底。《蛟龍行動》，絕不撤檔！」于冬亦坦言博納影業集團出品電影，並非首次面對粉圈的惡意攻擊，由梁朝偉、王一博主演的2023年賀歲檔電影《無名》，上映第一日便收到幾萬個一星差評，直至目前在豆瓣上仍僅有6.6分評價，認為《無名》平心而論不止值得目前的評分。