驅魔黑修女︱宋慧喬20分鐘極速變身修女　同劇演員爆片場靈異經驗

韓國影視女神宋慧喬事隔10年再次主演電影，新作《驅魔黑修女》由權赫宰執導，宋慧喬、李陣郁、全余贇及文友辰主演，將於3月31日正式在香港上映！宋慧喬再次亮相大銀幕，更飾演暗黑系修女，令影迷粉絲非常期待，早前宋慧喬已透露在電影中將會飾演抽煙情節，更自爆在拍攝前用六個月時間練習，近日在韓國宣傳期間繼續分享電影拍攝的細節，其中誦經祈禱的部分，亦是重大的挑戰之一！

宋慧喬在《黑修女們》拍攝開始前，花六個月時間練習食煙。（《驅魔黑修女》電影花絮照）

宋慧喬近日宣傳《驅魔黑修女》期間，透露劇情驅魔情節中需要一口氣背誦文：「我不僅要背誦禱文內容，更要在背誦時同時表現深刻的情感。」她直言如果背錯禱文，則需要NG重新拍攝，令她難以重返濃烈的情感表現，所以每次都希望能夠一Take過完成：「其實這部份沒有任何捷徑，只能朝夕翻看劇本，不斷練習對白直至能夠內化為止。」

宋慧喬背誦的禱文要一口氣完成。（《驅魔黑修女》電影花絮照）

至於在《驅魔黑修女》中以修女造型演出，宋慧喬除了表示是一次特別的體驗，更笑言令她梳化造型的變身時間大大縮短：「修女造型令準備過程變得非常簡單，因為只要戴上頭巾，其實就沒有太多其他部分需要整理，成個造型大約只要20分鐘就完成！」宋慧喬亦透露換上修女服裝後，自己便迅速入戲：「很自然地變得沉靜與深思熟慮。」

宋慧喬於《黑修女們》裡飾演修女尤尼亞，造型只需要20分鐘就完成變身！（《驅魔黑修女》電影劇照）

同樣於《驅魔黑修女》裡飾演修女的全余贇，自爆其實很害怕睇靈異電影，但仍然希望與宋慧喬合作、得到這個演出機會：「我永遠都沒辦法自己一個人去戲院看，一定要有朋友陪同，但仍然非常渴望參演《驅魔黑修女》，作為一位演員或許會減低當中的恐懼感。這種克服恐懼過程也影響到我演繹，因為米凱拉正正是個在恐懼中掙扎、最終變得更加堅強的角色。」但全余贇亦自爆在片場裡出現靈異事件：「有一晚我準備入睡時，一直感覺有人在某處望着我，所以我最後決定留在客廳之中，那種感覺非常奇怪！」