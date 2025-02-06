《麻雀女王追男仔》大馬票房好過《臨時決鬥》？ TVB藝人成關鍵

今年港產賀歲片主要有三套分別是《臨時決鬥》《祥賭必贏》及《麻雀女王追男仔》，場面熱鬧但票房就令人失望，至昨日（5日）《臨時決鬥》剛好過一千萬票房，與上幾年賀歲片票房比較的確差好遠，業界亦知發生什麼事，古天樂亦在《爆谷一周》表示來年開戲可能需要政府支助。

《臨時決鬥》成為2025年賀歲片票房冠軍，但由上月28日（年廿九）到昨日2月5日，花了九日時間才破千萬，算是慘勝。

香港賀歲片內地冇市場

要政府支持，亦要有市場才有用，以往港產片可背靠祖國賺內地錢，但今年三套港產片都沒有被內地片商睇中，因為內地賀歲電影太多，有《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》《封神第二部：戰火西岐》及《熊出沒。重啟未來》等，內地網民更以『神仙打架』來形容今年的內地賀歲電影市場，就知戰況激烈，香港電影根本沒有位置，港片內地市場失優勢，唯有向另一市場發展--馬來西亞。

今年馬來西亞賀歲電影超過十套，當中以曾志偉，歐陽震華主演的《半斤百兩》稱冠。

高海寧吸引過古天樂？

當然大馬市場一向都是港產片市場之一，不過市場場較小，難與內地每秒幾千萬上落甚至過億票房差相比，但現在香港電影在內地市場吸引力大不如前，馬來西亞這個市場重要性就加大了，以今年為例，今年三套港產賀歲片均有進軍馬來西亞市場，消息人仕透露，即至2月3日為止，最收得的竟然是葉念琛執導的《麻雀女王追男仔》票房有1M令吉(約176萬港幣），《臨時決鬥》927K 令吉（約170萬港幣）《祥賭必贏》490K 令吉（約86萬港幣），分別排馬來西亞七至九位。

TVB元索大馬有市場

而票房冠軍就是由曾志偉及歐陽震華主演的《半斤百两》有5.622M票房（約980萬港幣），第二名《封神2》4.64M令吉（約817萬港幣），第三名《關你茶室》4.51M 令吉，第四名《Ai 拼才合贏》3.57M令吉（約628萬港幣），第五名《唐探1900》2.12M令吉（約373萬港幣），第六位《阿媽有喜》1.41M令吉 （約248萬港幣

由《麻雀女王追男仔》及《半斤百兩》的成績，或者可以推算TVB藝人在馬來西亞市場有一定吸引力，觀眾願意花錢入場看TVB藝員的電影。

高海寧孭飛的《麻雀女王追男仔》在大馬票房，打低《臨時決鬥》《祥賭必贏》。

由《麻雀女王追男仔》及《半斤百兩》的成績，或者可以推算TVB藝人在馬來西亞市場有一定吸引力，觀眾願意花錢入場看TVB藝員的電影。