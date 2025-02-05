港唔斷戲版主認失言未睇先踩賀歲片　入場補撐張繼聰《祥賭必贏》

昨日（4日）專門分享電影評論的平台「港唔斷戲」的版主，在Facebook撰文踩2025年的香港賀歲片，他發文：「今年嘅香港賀歲片，票房差係合理..我自己只係睇咗三套入面嘅0.7套，純粹諗住應下節，但最後都要睇到我中途離場，真係差同尷尬到睇唔曬….新年流流都要人發火，唔尊重觀眾，觀眾最後都係會離棄你。」

張繼聰、蔡卓妍主演的《祥賭必贏》正在上畫。

疑不滿版主只睇0.7套賀歲片就狂踩，張繼聰留言表示：「今次係我最後一次睇你嘅page 👋🏻」（Facebook）

不過該言論就引起極大迴響，網民指他既不開名自己睇了哪套，就開地圖炮踩晒所有賀歲片並不公道。2025年賀歲片之一《祥賭必贏》的主演張繼聰都忍不住留言：「今次係我最後一次睇你嘅page👋🏻」張繼聰隨後再表示事件已發酵，所以決定要回應，他拍片指現今的電影工業正處於不理想的狀態，因此演員與影評人的關係是很重要的：「我覺得影評嘅重要性就好似一個導遊咁，有啲朋友未接觸到部電影嘅本身，或者接觸到個電影嘅一啲宣傳嘅第一重，我哋係需要一啲影評人去導讀，或者睇完一套戲之後去介紹下佢從咩角度切入去欣賞一套電影。」

張繼聰隨後再發文：「坦誠分享內心嘅睇法，希望大家明白。」(ig圖片)

張繼聰亦表示每個人都有自己的自由，不一定要一方面的讚，因為各有品味，而且是一件很主觀的事情，並否認小氣不接受負評；只是他認為該專頁其實可以有更好的做法：「如果大家都係同一行，真係想呢行好啲嘅話呢，其實就可唔可以有另外一個方法去導讀，因為每一個影評人你都有fans，你哋都真係有人會睇，一啲先入為主嘅睇法係真係會，人都係主觀㗎嘛，即係咁都係會影響。」

張繼聰認為該專頁其實可以有另外的做法，可以令到整件事會更好。(ig@louischeung2013)

最後張繼聰表示「我唔睇個page啫」，大家可以繼續睇；正如他不看港產片，大家還是可以繼續看，各有自由。不過至5日晚上，「港唔斷戲」版主就分享一張同日晚上去戲院睇《祥賭必贏》的戲票，他承認失言，並用行動為今次風波補鑊：「失言係自己問題，真係地圖炮咗其他我未睇嘅電影，但電影好唔好就係另一回事，讚鬧都係睇返作品嘅質素，入場！#祥賭必贏」