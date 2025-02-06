哪吒之魔童鬧海｜上映9日累計票房破59億　成中國影史票房第一名

春節檔電影競爭激烈，即使有人氣男星加持都沒有用，全都輸給卡通片《哪吒之魔童鬧海》。截止目前為止，《哪》上映第9日，累積票房已高收破59億人民幣，相當厲害。甚至破了《長津湖》的紀錄（累積票房57.75億人民幣）成為中國影史票房第一名，打破了多個紀錄。

《哪吒之魔童鬧海》大受歡迎。（微博圖片）

《哪吒之魔童鬧海》累計票房破59億人民幣。（網上圖片）

《哪吒之魔童鬧海》在大年初一上映，大受歡迎，一直站穩春節檔票房冠軍位置。截止目前電影上映第9日，累積票房已經破59億人民幣，對比同日上映的《唐探1900》（累積票房破24億人民幣）、《封神第二部：戰火西岐》（累積票房破10億人民幣）等，累積票房相差甚大，更超越《長津湖》（累積票房57.75億人民幣），成為中國影史票房榜冠軍電影，相當厲害。

除此之外，《哪吒之魔童鬧海》更打破多個紀錄，包括成為2025年春節檔影片首映日票房冠軍、2025年春節檔首映日人次冠軍、中國影史喜劇片累計票房紀錄、中國影史動畫片累計票房紀錄等，打破了32項影史紀錄，連官媒「人民日報」都發文評論，而該影片的導演餃子在受訪時更表明國漫就是在實現一個又一個不可能中崛起，令網民對國漫增加了許多信心，相信國漫崛起指日可待。

《哪吒之魔童鬧海》成為中國影史票房第一名。（微博圖片）

《哪吒之魔童鬧海》打破多個紀錄。（微博圖片）

另外，《哪吒之魔童鬧海》即將會在美國上映，近日有網民已發現電影已登紐約時代廣場大屏幕作宣傳。而電影目前還上映，據有報導指出已在美國IMBD(國外廣泛使用的權威影評網站）獲得8.1高分，而且大批民眾瘋搶電影門票，看來有望刷新票房紀錄。而《哪吒1》在海外票房累計收破560萬美元，令大家相當期待《哪吒2》的海外成績，我們就拭目以待。

《哪吒之魔童鬧海》即將會在美國上映。（微博圖片）