神奇4俠︱預告曝光復刻經典制服　對戰Thanos後Marvel最強大反派

MCU全新階段正式啟動！外國權威電影網站IMDB評為2025年最期待電影之一： Marvel Studios全新鉅製《神奇4俠：英雄第一步》(The Fantastic Four：First Steps) 將於7 月 23 日（三）搶先美國上映。Marvel Studios主腦奇雲費治也曾披露神奇4俠將會參戰未來《復仇者聯盟》系列電影，引起極大迴響，全球網民瘋狂討論，令影迷期待度爆燈！最新釋出預告片中，終於見到神奇4俠全員以團隊制服造型出動，一家人齊心捍衛地球。

「隱形女俠」由雲妮莎卻比飾演，非常美麗靈動！（《神奇4俠：英雄第一步》電影預告）

電影預告曝光漫畫復刻版的制服！（《神奇4俠：英雄第一步》電影預告）

「神奇先生」 (Mr. Fantastic)、「隱形女俠」 (Invisible Woman)、「霹靂火」 (Human Torch)、「石頭人」(The Thing) 將會對抗MCU自魁隆（Thanos）後，前所未見以吞食星球吸取力量，所向披靡的恐怖強敵「殲滅者」（Galactus）及其手下銀魔 (Silver Surfer)，爆發關乎地球存亡之戰！

《帝國驕雄II》男主角之一Pedro Pascal飾演神奇先生。（《神奇4俠：英雄第一步》電影預告）

《神奇4俠：英雄第一步》由 Marvel Studios主腦奇雲費治 (Kevin Feige)監製，他強調神奇4俠是 Marvel史上首個超級英雄家庭，而電影將會是啟動復仇者全新篇章關鍵核心，並由《溫黛與幻視》(Wanda Vision)導演麥沙克曼（Matt Shakman）執導、《最後生還者》(Last of Us)、《帝國驕雄II》當紅男星貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）飾演「神奇先生」、《職業特工隊》系列靚女雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）飾演「隱形女俠」、《怪奇物語》男星祖瑟昆恩 （Joseph Quinn）飾演「霹靂火」尊尼斯湯、《大熊餐廳》艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）飾演「石頭人」。《玩轉麥高維治》尊麥高維治（John Malkovich）、《創造安娜》茱莉亞嘉納（Julia Garner）及《第一凶兆》拉夫恩利臣（Ralph Ineson）強勢加盟。

Joseph Quinn飾演霹靂火！（《神奇4俠：英雄第一步》電影預告）

《大熊餐廳》男配角Ebon Moss-Bachrach飾演The Thing石頭人。（《神奇4俠：英雄第一步》電影預告）

【電影簡介】

MCU全新階段正式啟動！外國權威電影網站IMDB評為2025年最期待電影之一： Marvel Studios全新鉅製《神奇4俠: 英雄第一步》隆重介紹Marvel首個超級英雄家庭——「神奇先生」烈李察士（貝哲羅柏斯卡 飾）、「隱形女俠」蘇珊斯湯（雲妮莎卻比 飾）、「霹靂火」尊尼斯湯（祖瑟昆因 飾）和「石頭人」（艾邦摩斯巴拉赫 飾），一條心面對MCU至今最艱鉅的挑戰！神奇4俠全家總動員，力抗四處吞食星球想稱霸宇宙的恐怖強敵「殲滅者」（賴夫英納森 飾）和神秘手下銀魔（茱莉亞嘉納 飾），捍衛地球存亡。Marvel Studios《神奇4俠: 英雄第一步》將於 2025 年 7 月 23 日（三）搶先美國上映。