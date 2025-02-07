古天樂成香港國際電影節焦點影人　獲表揚為「香港製造」品牌故事

《第四十九屆香港國際電影節》（HKIFF49）將於2025年4月10日至21日舉行，今日（7/2）焦點影人，是對香港影壇舉足輕重的古天樂。由家傳戶曉的電視藝員，到屢獲殊榮的影帝，再成立天下一集團，致力推動本地影業發展、銳意培育人才，並為行業帶來嶄新氣象，古天樂對影壇貢獻非凡，為個人亦為香港電影締造傳奇。

古天樂獲選為《第四十九屆香港國際電影節》（HKIFF49）焦點影人。（大會提供）

香港國際電影節協會總監利雅博表示：「自2014年起連續五年出任香港國際電影節大使後，古天樂應邀成為今屆焦點影人。能與『好拍檔』再度結緣，我們深感榮幸之餘更感雀躍。古天樂絕對是另一個『香港製造』的品牌故事──由演員出身到成立電影集團，他不僅演藝事業卓然有成，回饋影壇及社會更不遺餘力。在其積極推動下，本地創作百花齊放，更揚威海外，引領香港電影開啟新章。」

古天樂參與的第一集《陰陽路》最經典。（電影截圖）

生於香港的古天樂，曾任職模特兒公司，其後獲無綫電視招攬成為藝員，曾參演多部廣受歡迎的電視劇，更憑《刑事偵緝檔案IV》及《尋秦記》兩度獲封視帝。演出電視劇之餘亦於電影亮相，1998年首次參與大製作，主演林嶺東導演的《極度重犯》。2001年起主力於電影圈發展，參演類型千變萬化，由賣座喜劇、犯罪驚慄、警匪動作以至文藝片，一直敢於挑戰不同角色。

古天樂參與演出影片逾百部，當中多部代表作，對其影藝事業別具意義。出道早期的恐怖片《陰陽路》系列，與監製南燕合作無間，以低成本製作殺出新血路。其後他與葉偉信導演成為最佳拍檔，由《爆裂刑警》開始結緣，到《殺破狼．貪狼》更展現兩人的一流默契，憑此片榮獲香港電影金像獎、亞洲電影大獎及香港電影導演會年度大獎最佳男主角。

古天樂憑《殺破狼．貪狼》榮獲香港電影金像獎、亞洲電影大獎及香港電影導演會年度大獎最佳男主角。（資料圖片）

他亦是杜琪峯導演經常合作的演員，曾表示杜氏對他在製作、創作和演出上影響深遠，不同類型的代表作比比皆是，繼有《黑社會》及《黑社會以和為貴》、《嚦咕嚦咕新年財》、《單身男女》、《毒戰》等，其中尤以《柔道龍虎榜》的司徒寶更儼如杜氏言志的化身。加上陳木勝執導的《保持通話》及鄭保瑞執導的《意外》，此等影片見證古天樂在驚慄、警匪、動作類型上獨當一面，亦正亦邪的卓越演技備受讚賞。

古天樂在《黑社會》系列中飾演Jimmy仔。（ 《黑社會以和為貴》劇照）

古天樂在爾冬陞執導的《門徒》飾演癮君子，雖只是配角，但破格演出令人印象深刻，是演技實力又一明證。在張艾嘉執導的《一個好爸爸》，他展示出除扮演黑幫手到拿來外，演文藝片同樣得心應手。在2003年林超賢及陳慶嘉合導的喜劇《豪情》，他不單突破演員形象框架，更首次兼任監製，令演藝事業更上層樓。

古天樂開創港產科幻電影先河的《明日戰記》，票房亦大破紀錄。（《明日戰記》劇照）

2013年成立天下一集團，業務包括電影和電視劇項目發展、投資及製作、後期製作、音響效果、視覺效果、電影宣傳及藝人管理等，同時積極培育及支持年輕新秀。出品電影包括《五個小孩的校長》、《逆流大叔》、《媽媽的神奇小子》、《白日之下》、《看我今天怎麼說》等，以及耗時八年完成的《明日戰記》，斥資引入尖端科技，開創港產科幻電影先河。去年《九龍城寨之圍城》贏盡票房口碑，古天樂於台前幕後的鼎力支持功不可沒，一眾「徒弟」極速竄紅，亦富傳承意味。

獲推選為香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長多年，古天樂一直致力保持香港作為創意和商業電影製作中心的地位。他對電影藝術的熱誠投入、對促進影業的傾力付出，尤令人欽佩。香港國際電影節將呈獻古天樂參與的作品，以表揚他對香港影壇的超卓貢獻。其努力不懈、追求卓越的精神，結合創新意念及商業頭腦，讓港產片的品牌獲各方稱譽，在國際揚威。