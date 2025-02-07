祥賭必贏｜港唔斷戲版主看畢「1.0」套撰3千字影評︰唔合格嘅電影

本周二（4日），電影評論平台「港唔斷戲」的版主，在Facebook撰文踩2025年的香港賀歲片，聲稱看了0.7套賀歲片，但觀感不好，並一口咬定今年賀歲檔票房大跌是合理的。而帖文一出，令其中一部賀歲片《祥賭必贏》的主角張繼聰留言︰「今次係我最後一次睇你嘅page 👋🏻」令事件掀起大波，版主隨後都有在專頁致歉，並於翌日入場觀看《祥賭必贏》。但事隔一日，事件未完，今日（7日）版主再出文有延續，除再為事件道歉外，更表示自己已完整看畢「1.0」套電影，並寫下3千字影評，內容大致在分析電影在創作上的不是，而結論是︰「一套唔合格嘅電影」。



因為張繼聰一句留言，令《祥賭必贏》引起話題。（《祥賭必贏》海報）

帖文一出，令其中一部賀歲片《祥賭必贏》的主角張繼聰留言︰「今次係我最後一次睇你嘅page 👋🏻」（網頁截圖）

阿Sa蔡卓妍與張繼聰於《祥賭必贏》裡飾演兩夫妻，一個爛賭、一個最憎人賭錢！（《祥賭必贏》電影劇照）

入場不是跪低

全文首先是再次為自己的失言致歉，又澄清自己再入場睇並非跪低，但版主覺得這些反應都不是他的考慮之中，重申自己唔應該做「地圖炮」，一炮轟晒所有未睇過的香港賀歲電影，所以就入欣賞《祥賭必贏》，再選寫影評以正視聽。

不過評論一來，便已是一句表明立場︰「（《祥賭必贏》）係一套唔合格嘅電影，而如果要以賀歲片標準，降低一啲觀影標準嘅話（我唔認同要降），我又覺得入場睇未嘗不可，唔會睇到鎅凳，睇得曬1.0套係好正常嘅事。」

張繼聰向來在網上表現積極，會為《祥賭必贏》謝票，逐一讚好及回覆網民留言，幾乎有問必答，極盡親民！（張繼聰Threads截圖）

版主事後入場欣賞《祥賭必贏》，有網民指是「笠水」、跪低，但版主稱沒有考慮這方面的反應。（網上圖片）

劇本列為「不堪入目」

被評不合格，因為版主自認是個特別注重劇本的人，但港式賀歲電影偏偏最忽視這一環，而版主就為《祥賭必贏》的劇本是列入「不堪入目」的程度，當中包括病態賭徒阿SA與最憎人賭錢的張繼聰，二人的戀情發展得不明不白，看不出二人的愛從何而來？直言覺得劇本未完善。

版主又舉例戲中其他角色，一樣有不夠仔細的問題，例如一直迷戀張繼聰的「花痴」楊偲泳，「點解佢會咁對全守正咁迷戀，就算對方已經結咗婚，都唔放過對方？我諗張繼聰，聰哥一直以嚟戲裡戲外嘅人物形象，都未必有說服力飾演呢類型嘅角色……又或者係演全守正妹妹嘅吳家忻，由一開始不屑混韓國半混血兒嘅朱栢康溝佢，點解後來對佢態度有一百八十度嘅轉變？」

張繼聰事後有開Live，講到他留意到該專頁發文後，亦不少的觀眾都有一些比較負面的睇法。(ig@louischeung2013)

網民最關心邊套係「0.7套」

文中，版主一直都以自問自答方式為讀者質問自己，例如自問一句︰「入場睇套簡單嘅喜劇，都係為笑吓啫，咁認真做咩？」但下一句自己已解答︰「我睇《祥賭》係咪完全無笑呢？唔係，會心微笑嘅最少係有幾個位，但對我而言，會唔會笑，絕對唔係介定電影係咪好作品嘅關鍵。你見到網上有人大庭廣眾拍片喺度FING衫唱黑玻璃，一開始可能都會笑架，咁代唔代表條片係一套好電影／好影片？……好遺憾地，電影入面『胡鬧』同『幽默』嘅比重，可能係八二之分，亦都係我對於電影作為喜劇電影而言，仍然係唔滿意嘅原因。」

最後，對於張繼聰一句︰「今次係我最後一次睇你嘅page 」版主都有回應︰「係咪最後一次睇我，其實我都無所謂，點都好，我都會繼續睇張繼聰，睇香港電影，或者世界各地不同嘅作品。而香港電影而家最缺乏嘅，係討論，各人有時間心力抒發自己對香港電影嘅睇法，亦即係對香港電影有所留意，咁樣香港電影先有生機，共勉。」全文長達3000多字，但不少網民最關心的︰「到底邊套先係嗰0.7套」就一直未有公開，這反而是最多網民留言關心。