蛇年票房最差賀歲片僅收千元　每日上映個位場數人流極冷清

2025年內地賀歲檔期暢旺，國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》上映10日大收64億元人民幣，榮登中國電影史上票房榜冠軍！同樣於大年初一上映的《唐探1900》、《封神第二部：戰火西岐》及《射鵰英雄傳：俠之大者》亦取得不俗成績，為蛇年中國電影打響頭炮！然而在一眾鉅製作品以外，有一部賀歲小製作票房慘淡，上映至今僅收四位數字，成為今年「票房最差賀歲片」！

《吉慶街火》上映至今僅收四位數字，成為今年「票房最差賀歲片」！（《吉慶街火》電影海報）

內地賀歲片《吉慶街火》於1月29日大年初一上映，劇情講述一位深山少數民族少女小通，到吉慶街投靠賣藝的父親老通，及後在吉慶街蛻變成長的故事。《吉慶街火》由齊追航執導，張譯丹、王丹火及孫小鼓主演，不論製作或演員班底均沒有知名度，而上映期間全國每日場次亦僅個位數，入場人次累計只有247人，僅收8733元人民幣，相當冷清。

《吉慶街火》入場人次累計只有247人，僅收8733元人民幣。（《吉慶街火》電影海報）

《吉慶街火》導演齊追航作品取林民間賣藝藝人聚集的吉慶街，自九十年代末已結識當地不少藝人，曾為他們製作《吉慶街遊子部落》、《吉慶街孤芳自賞》兩張唱片，並拍攝過《吉慶街四大天王》及《吉慶街江湖三姐》兩部紀錄片。齊追航拍攝《吉慶街火》，主要靠眾籌集資，邀請大量當地藝人與群眾參演，途中克服無數困難，片中亦加入導演20多年來在當地拍攝的珍貴影像。