尋秦記︱古天樂激罕正面回應上映日期　坦言目前面對一項關鍵因素

香港電影市道自去年底下滑，不少電影公司認為難以開拍新戲，亦間接令2025年成為一眾壓軸電影解鎖的良好時機，其中由古天樂主演的《尋秦記》電影版則為觀眾最備受期待的作品之一！近日古天樂為主演作品《臨時決鬥》謝票期間，回應主持提問有關《尋秦記》的上映時間，罕有開腔提及安排上映的困難與考慮。

古天樂近日為《臨時決鬥》出席謝票活動，激罕正面回應《尋秦記》的上映日期！（葉志明 攝）

古天樂主演的《尋秦記》電影版絕對為觀眾最期待的壓軸電影作品之一。（《尋秦記》劇照）

古天樂為《臨時決鬥》謝票期間，被問到《尋秦記》的上映期限時，表示自己知道外界一直期待，亦留意到觀眾對題材或在個別市場上映有難度的情況，古天樂直言映期有一項關鍵因素需要考慮：「未知！唔知！我解釋個原因先，排一部戲上映除咗要睇香港市場，仲要睇國內市場。國內市場就要睇同期嘅對手係咩，你知而家癲到一個禮拜五十幾億都有啦！要檔期同時間配合，我哋先可以排到。」

古天樂近日於謝票活動上回應主持人有關《尋秦記》上映日期的提問，表示檔期安排要考慮內地市場。（小紅書影片）

古天樂雖然未有就《尋秦記》上映日期作正面回應，然而態度亦顯然樂觀，為一直期盼電影面世的觀眾打一枝強心針，目前僅差合適的檔期時間，便能夠由發行商安排上映。古天樂亦提到曾於2022年3月舉行的香港國際影視展（FILMART）上，當場得悉《明日戰記》能夠於5月上映，表示自己當場因為僅餘一個多月作宣傳而嚇一跳，但最後票房成績亦非常亮麗。或許《尋秦記》亦會如《明日戰記》一樣閃電安排檔期宣布上映，觀眾務必密切期待！

古天樂坦言自己在《明日戰記》上映前一個多月才突發知悉確認上映。（《明日戰記》電影劇照）

《尋秦記》或許將如《明日戰記》一樣突發宣布上映！（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》或許將如《明日戰記》一樣突發宣布上映！（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》或許將如《明日戰記》一樣突發宣布上映！（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》或許將如《明日戰記》一樣突發宣布上映！（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》或許將如《明日戰記》一樣突發宣布上映！（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》或許將如《明日戰記》一樣突發宣布上映！（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》或許將如《明日戰記》一樣突發宣布上映！（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》或許將如《明日戰記》一樣突發宣布上映！（《尋秦記》劇照）