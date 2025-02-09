唐探1900｜周潤發全英語對白怒斥歧視華工　影片獲瘋傳振奮民心

由周潤發、黃寶強主演新片《唐探1900》，在內地上映11日，票房已衝破26億人民幣，走勢相當凌厲。近日，電影公司將戲中一場由發哥壓軸演出的獨腳戲抽出，當中可見發哥以全英語對白，一人獨撐長達3分鐘的台詞，而且字字鏗鏘，氣勢逼人。結果獲網民瘋傳，到底當中涉及甚麼內容，令內地觀眾力讚看得熱血沸騰。



《唐探1900》票房走勢凌厲，一直高企。（微博圖片）

「賣豬仔」血淚史

《唐探1900》的故事發生在上世紀的舊金山，提及不少華人被「賣豬仔」，去到當地做苦工，包辦任何低下階層的工作，而當中最刻苦是起鐵路，過程更死傷無數。周潤發在戲中飾演白軒齡，同樣是華工出身，後來成為唐人街協盛堂堂主，是當地華人的代表。不過一宗連環兇殺案，真兇矛頭直指是華人所為，就令全國陷入一股排華潮，更要立法驅逐華人。

周潤發在戲中飾演白軒齡，同樣是華工出身，後來成為唐人街協盛堂堂主，是當地華人的代表。（《唐探1900》劇照）

而壓軸一場戲，發哥就代表華人出席聽證會，除為華人討回公道，更力數當地人如何歧視、打壓、不公對待華工，義正詞嚴地，將多年來的屈辱不吐不快。而全長達3分鐘的戲份，全由發哥一人獨撐，由心平氣和地講道理，到最後激動地揭開眾多不公義的事實，令觀眾讚歎發哥的演技之餘，亦欣賞其流利的英語表現。

發哥在戲中，以流利英語講出華人在當地的貢獻如水銀瀉地，大至鐵路小至早餐上的麵包蔬果，都有華人參與。（《唐探1900》影片截圖）

發哥在戲中愈講愈激動。（《唐探1900》影片截圖）

（《唐探1900》影片截圖）

又批評當地人對華人態度傲慢。（《唐探1900》影片截圖）

一張鐵路建成的大合照，便見證華工血淚史。（《唐探1900》影片截圖）

周潤發學英文成教材

周潤發出身基層，唸了三年中學就到社會謀生，語文基礎比較差，到40歲時，有機會到荷里活發展，但語言就成為他最大障礙，於是在接拍第一部荷里活電影《血仍未冷》（The Replacement Killers，1998），提早到美國生活及苦練英文。而當中艱苦的過程，更曾被啟思出版社，列入為小四中文課本其中一篇範文，以《周潤發學英語》為題材，欣賞他那份拼勁。

發哥到荷里活發展苦練英語的經歷，成為小學教材。（網上圖片）

文章提到，發哥當年除了「跟著太太一字一句地學」，他亦有額外請了一位老師補習，每天上課兩個小時，平時收看新聞及紀錄片來增強聽說能力，另外又特意苦練會話及電影專業用語，用作應付拍攝工作。

《血仍未冷》是發哥闖荷里活的第一部作品。（劇照）

發哥闖荷里活的第一部電影是《血仍未冷》（The Replacement Killers），扮演殺手對白較少，可輕鬆應付；但到拍攝《安娜與國王》（Anna and the King）時，比上一部多了200倍對白，發哥堅持不用配音，靠認真學習英語去完成拍攝。

《安娜與國王》的對白繁多，發哥苦練英文，堅持原聲上陣。（劇照）

文章最後提到發哥說︰「要學好英語，不能憑一兩天，而是一輩子的事」，套用在其他事情上亦一樣。原來這篇文章改寫自陶傑撰寫的《大器晚成周潤發》，當時不少家長發現以發哥作教材，都感到相當驚喜，還大讚選材貼地又生動，發哥的勵志經歷絕對值得表揚。