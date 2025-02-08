古天樂感慨市道低迷剖析電影業兩大難關　「今次真係超級寒冬！」

香港電影市道自去年底下滑，不少電影公司認為難以開拍新戲，業內人士亦紛紛表示港產片將陷入前所未見的寒冬期，情況令外界觀眾相當擔憂。古天樂作為影業大亨兼香港電影工作者總會會長，近日為主演新作《臨時決鬥》謝票期間，亦開腔回應觀眾對電影業寒冬的熱切關注，古天樂坦言寒冬期將至，感慨目前市場情況令電影人難有作為，但亦表示將繼續努力創新，為觀眾拍攝香港電影。

古天樂為《臨時決鬥》謝票期間，感慨目前市場情況令電影人難有作為，但亦表示將繼續努力創新！（葉志明 攝）

古天樂為《臨時決鬥》謝票期間，提及日前出席電影燈光師協會及攝影師協會的春茗，不少業內工作者均對市道低迷感到憂慮，古天樂亦坦言：「今次真係迎來一個超級寒冬！大家都諗緊應該點行落去，我都係咁講，做咩都好唔好放棄、你要堅持；第二，要諗多啲新嘢，喺創作上要有突破。」古天樂以《臨時決鬥》為例，表示一眾演員及幕後班底臨危受命接拍，但亦在緊逼的時間中盡一切最大努力完成，希望觀眾能夠喜歡。

古天樂為《臨時決鬥》謝票期間，坦言香港電影業正迎來超級寒冬，甚至將歷時數年！（Threads影片截圖）

古天樂以主演新作《臨時決鬥》為例，表示一眾演員及幕後班底臨危受命接拍。（《臨時決鬥》劇照）

古天樂以主演新作《臨時決鬥》為例，表示一眾演員及幕後班底臨危受命接拍。（《臨時決鬥》劇照）

古天樂坦言《臨時決鬥》在緊逼的時間中盡一切最大努力完成，希望觀眾能夠喜歡。（《臨時決鬥》劇照）

古天樂坦言《臨時決鬥》在緊逼的時間中盡一切最大努力完成，希望觀眾能夠喜歡。（《臨時決鬥》劇照）

古天樂亦感慨目前市道低迷令電影人難有作為，然而亦一直盡最大努力去做，更剖析電影業兩大難關：「第一係資源有限；第二係市場唔support到畀我哋做太多嘢，我哋已經盡量好努力去做，希望嚟緊呢幾年寒冬我哋可以捱得過，仲有香港電影畀大家睇。」