楊受成博士豪派足金財神　霍汶希「即場拆利是」驚喜竟有呢個數目

踏入蛇年，各大電影及娛樂公司分別開鑼復工，英皇旗下一眾藝人亦趁機會向老闆楊受成博士拜年。日前大年初九（6日），金牌經理人霍汶希（Mani）於社交媒體分享影片，攜同周家怡、楊天宇、Hedy海兒、艾妮等藝人到楊受成博士辦公室拜年，一向厚待公司旗下藝人的楊博士出手亦非常闊綽，豪派足金財神兼派大利是，讓一眾年輕藝人非常興奮與感恩！

楊受成博士一向非常疼錫旗下英皇集團的一眾藝人。（資料照片）

英皇金牌經理人霍汶希親自帶隊向楊受成博士拜年！（霍汶希FB影片截圖）

周家怡、楊天宇向楊受成博士拜年！（霍汶希FB影片截圖）

楊受成博士逐一向旗下藝人豪派足金財神利是！（霍汶希FB影片截圖）

楊受成博士每封大利是均有一枚足金財神，同時亦有一封1000元大利是，嘉許一眾藝人去年的努力之餘，鼓勵大家來年繼續大紅大紫！英皇演技擔當之一周家怡收到足金利是時份外興奮，新加盟英皇不久的歌唱家海兒、歌手艾妮亦流露難以致信的眼神！連金牌經理人霍汶希亦表示羨慕，代表女兒向老闆逗利是，更興奮地表示：「幾難先攞到，攞到財神派嘅財神利是！」楊受成博士亦心情大好，祝賀旗下一眾藝人：「今年發梗喇！你哋個個要大紅大紫啊！」

周家怡接到足金財神利是非常興奮！（霍汶希FB影片截圖）

楊天宇亦感到難以致信！（霍汶希FB影片截圖）

新加盟英皇的歌唱家Hedy海兒亦不敢相信！（霍汶希FB影片截圖）

歌手艾妮亦不敢相信！（霍汶希FB影片截圖）

霍汶希更代表女兒向楊受成博士逗利是！（霍汶希FB影片截圖）

霍汶希從楊受成博士手中得到足金財神利是，笑言難得從財神手中得到財神利是！（霍汶希FB影片截圖）

霍汶希亦向一眾英皇藝人表示，楊受成博士豪派大利是的財神為足金，而楊博士亦教大家取出財神身後的大利是，但足金財神則保留在原處，財神便會主動上門！霍汶希笑問利是錢如放在原處豈非更好時，楊博士幽默地表示：「咁梗係好！但係佢哋等錢駛嘛！」讓一眾藝人忍不住大笑！

楊受成博士祝賀旗下藝人發財兼大紅大紫！（霍汶希FB影片截圖）

楊受成博士祝賀旗下藝人發財兼大紅大紫！（霍汶希FB影片截圖）

霍汶希表示楊受成博士的利是中的財神為足金！（霍汶希FB影片截圖）

楊受成博士亦教路如何招財神！（霍汶希FB影片截圖）

霍汶希在拜年後，隨即在楊受成博士辦公室門外「即場拆利是」，只見足金財神背後的利是竟達1000元之多，令她與旗下藝人都感到非常驚喜，感謝楊受成博士的栽培與恩寵！

霍汶希在楊受成博士辦公室外大玩「即場拆利是」！（霍汶希FB影片截圖）

霍汶希在楊受成博士辦公室外大玩「即場拆利是」！（霍汶希FB影片截圖）